高市訪美3大關鍵突破！　矢板明夫點出「能源戰略最關鍵」

▲高市早苗團隊與川普團隊，19日在白宮會面。（圖／X／高市早苗）



記者吳美依／綜合報導

日本首相高市早苗訪問美國，不僅強調雙邊關係重要性，還引述已故前首相安倍晉三的話，舉手高呼「日本回來了」（Japan is back）。日本資深媒體人矢板明夫則表示，高市此行雖未發表重大聲明，實際上卻取得3大關鍵突破，包括對美關係、能源戰略與台海定位。

矢板明夫今（20）日發文指出，首先，在對美關係方面，高市建立了「可信賴但不盲從」的全新模式。面對華府在分擔軍費及經濟合作的要求，她明確坦承「有困難但願意配合」，這種坦率且務實的態度，反而讓日本在眾多消極盟友之中脫穎而出，重新站回「最值得信任盟友」的位置。

▲川普與高市早苗在白宮合影。（圖／路透）



其次，能源戰略可謂此行最具體成果。日美已經達成合作共識，由日本出資擴大美國原油產量，尤其是阿拉斯加油田與頁岩油，增產石油則會送抵日本建立共同儲備。這項安排將改變日本目前9成石油仰賴中東、必經荷莫茲海峽的脆弱供應鏈，改走太平洋航線可縮短近1週運輸時間，也大幅降低地緣政治風險。

最後則是對中立場及台海問題，儘管會後聲明沒有提及敏感字眼，但美國態度已實質認可日本站上「更前線」角色。高市「台灣有事就是日本有事」的主張，不僅在國內選舉獲得壓倒性支持，也在華府獲得接納。這意味著日本不再只是後方支援，而是準備與美國共同應對中國壓力。

矢板明夫指出，高市成功透過「能源合作鎖定利益」、「用誠意換取信任」、「用安全議題提升地位」，並且再次用行動明確表態，在美中競爭格局下，日本選擇更全面地與美國站在一起。