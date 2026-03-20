快訊／毆律師悍女慘了！遭當庭逮捕聲押　網路放話要殺人

▲台中一名林女毆打律師吳中和，又在網路上嗆聲殺人，今遭聲押。（圖／地方中心攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名林女跟律師有糾紛，17日竟然在法庭外對台中律師公會理事長吳中和打巴掌，甚至不斷叫囂，並對記者出腳攻擊，加上台中地院幾乎毫無作為，引起法界怒火。林女18日在網路（臉書公開貼文下）放話，今日下午被檢察官傳訊到庭，檢方當庭逮捕林女，並向法院聲押。

本案源起一名林女（45歲）因為姊弟財產糾紛，林女弟弟對姊姊提告，林女對弟弟的2名律師出言辱罵、攻擊。林女作為惡劣，竟然持著不明液體，在法院外埋伏，緊緊跟著女律師到小巷，開始潑灑液體、動手拉扯頭髮、手臂，甚至案件上訴到高分院後，林女還當庭恐嚇要殺掉律師，被檢方依傷害、強制、恐嚇危安、公然侮辱、誹謗及法院組織法、妨害法庭秩序等6罪起訴，建請法院從重量刑。

該案17日在台中地院開庭，林女見到法庭外有許多關心此事的律師，並且曾發文斥責林女的台中律師公會理事長吳中和在場，立即上前挑釁。

林女不斷質問：「記者名單交出來！這種場面滿意了嗎？」還不斷質問在場人員姓名，靠近律師公會理事長吳中和後，突然搧了吳一巴掌，讓在場10多名律師相當震驚，質疑法警應該用現行犯將人逮捕，法警卻毫無作為，後來中院更是援引法院組織法將改為不公開審理，令法界譁然。

林女不知悔改，18日晚間又在立委翁曉玲臉書下面放話，稱「這群律師教唆記者長期跟蹤騷擾，你他X敢不敢查？吳等人（稱某3名律師）洩漏偵查不公開內容給媒體施壓司法機關，你不是應該去殺他們三個嗎？」

台中地檢署立即指派黃嘉生主任檢察官率同蔡承翰檢察官成立專案小組，指揮第一分局展開蒐證調查，以釐清案情並依法偵辦。

檢方今午傳訊林女到案，調取被害人驗傷診斷證明書、相關監視器影像加以勘驗後，認定林女有反覆實行傷害、恐嚇等犯罪之虞，訊後當庭逮捕，向台中地院聲請羈押。