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中華郵政創立130週年　傳承使命與時俱進、王董事長領航加速轉型

▲▼ 中華郵政,郵政節,物流轉型,壽險數位,世界郵展。（圖／中華郵政提供）

▲中華郵政創立130週年，董事長王國材與各界貴賓共襄盛舉。（圖／中華郵政提供，下同）

圖、文／中華郵政提供

中華郵政公司今(20)日舉辦創立130週年郵政節慶祝大會，由董事長王國材主持，交通部交通產業發展及國際事務司司長陳其華、前董事長張家祝、賴清祺、李紀珠、翁文祺及金融、保險、集郵、物流業等各界貴賓共同蒞臨觀禮。王董事長表示，114年中華郵政公司面對全球政經震盪及市場競爭的嚴峻挑戰，在全體同仁共同努力下，稅後淨利達101.54億元，充分展現穩健的經營體質與團隊韌性，為因應全球數位化及物流發展，並持續推動各項業務轉型。

首先在郵務部分，面對函件大幅減少的全球趨勢，中華郵政公司正積極轉型至包裹、快捷服務，將「主動上收服務」、「客戶關係管理」、「資訊優化」、「運輸網路整合」及「郵件處理中心之協作」列為營運重點。115年5月將陸續完成郵政物流園區整體搬遷作業，隨著園區啟用營運，經由導入自動化郵件處理設備及倉配一體作業流程，以提升公司物流競爭力。

▲▼ 中華郵政,郵政節,物流轉型,壽險數位,世界郵展。（圖／中華郵政提供）

其次在壽險方面，積極推動保險數位服務，導入RPA、影像辨識及AI檢核機制，並改善網路投保流程及壽險產品，擴大數位投保績效。今年實施國際財務報導準則第17條（IFRS 17）與新一代清償能力制度（ICS）等新制度，針對新制度下保險商品之利潤、資本貢獻及商品結構，將聚焦推展高合約服務邊際（CSM）商品，並提升保障型商品占比，健全壽險業務經營體質。

另外在集郵面向，115年11月20至25日，中華郵政將舉辦「臺北2026世界郵展」。屆時來自全球各地的集郵人士與珍貴郵品將齊聚臺北，不僅能促進國際郵政文化交流，也將大幅提升國際能見度及郵政文化軟實力。

本次大會表揚18位優秀集郵人士，以及各類傑出郵政人員，包含外勤、窗口、郵件、支局經理、管理人員及資金運用人員，都是從公司內部選拔程序中脫穎而出，工作績效優異，推展業務有功。另外也頒發績優志工獎項，以感謝郵政志工長期服務與貢獻。

▲▼ 中華郵政,郵政節,物流轉型,壽險數位,世界郵展。（圖／中華郵政提供）

中華郵政公司正面臨各項業務轉型與挑戰，除持續深化顧客關係，積極推展便民服務，並秉持適才適所理念，透過歷練與輔導完整培育人才。王董事長也期勉同仁持續強化數位創新與服務量能，在轉型的道路上，堅定信念勇往直前，創造與客戶及社會三贏之美好生活。

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