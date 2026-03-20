分手後求復合「強拉上車性侵」色男挨告急賠18萬　判刑1年8月

▲桃園市范姓男子與女友因故分手，為求復合於2024年6月某日凌晨在女友住處等候，希望復合遭拒，竟強拉上車性侵得逞。（圖示意圖／提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市范姓男子2024年因故與女友分手，為求復合竟於同年6月間某日凌晨，在女友住處附近等候，希望能復合卻其遭拒，范男竟強拉上車性侵得逞，女子事後報警提告。桃園地院審理時，被告范男坦承犯行不諱，法官考量被告始終坦承犯行，調解期間當庭道歉，同意賠償18萬元獲告訴人原諒，審結依強制性交罪，判處有期徒刑1年8月，本案還可上訴。

檢警調查，范姓男子與女子為前男女朋友關係，2人於2024年因故分手後，為求復合，於同年6月21日凌晨開車前往女友位於中壢區住處附近等候，希望能與復合，但遭女友拒絕，范男竟強拉女友上車，違反其意願性侵得逞，女子事後不甘受辱，向中壢警分局報案提告。

桃園地院審理時，被告范姓男子坦承犯行不諱，與證人即告訴人於警詢證述相符，並有桃園市中壢分局指認犯罪嫌疑人紀錄表、性侵害案件現場繪製圖、車輛詳細資料報表、中壢警分局偵查隊報告及照片、監視器影像截圖等佐證，足認被告自白與事實相符，足堪採信。

法官審酌，被告為求與告訴人復合，一時情緒失控，未能克制自身性慾，而為強制性交犯行，恣意侵害告訴人之性自主決定權，造成其身心受創；考量被告於審理中始終坦承犯行，態度尚可，與告訴人成立調解並當庭道歉等，同意賠償18萬元獲告訴人原諒，法官審結，依強制性交罪，判處有期徒刑1年8月，本案仍可上訴。

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