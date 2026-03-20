　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

分手後求復合「強拉上車性侵」色男挨告急賠18萬　判刑1年8月

▲桃園市范姓男子與女友因故分手，為求復合於2024年6月某日凌晨在女友住處等候，希望復合遭拒，竟強拉上車指侵、性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲桃園市范姓男子與女友因故分手，為求復合於2024年6月某日凌晨在女友住處等候，希望復合遭拒，竟強拉上車性侵得逞。（圖示意圖／提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市范姓男子2024年因故與女友分手，為求復合竟於同年6月間某日凌晨，在女友住處附近等候，希望能復合卻其遭拒，范男竟強拉上車性侵得逞，女子事後報警提告。桃園地院審理時，被告范男坦承犯行不諱，法官考量被告始終坦承犯行，調解期間當庭道歉，同意賠償18萬元獲告訴人原諒，審結依強制性交罪，判處有期徒刑1年8月，本案還可上訴。

檢警調查，范姓男子與女子為前男女朋友關係，2人於2024年因故分手後，為求復合，於同年6月21日凌晨開車前往女友位於中壢區住處附近等候，希望能與復合，但遭女友拒絕，范男竟強拉女友上車，違反其意願性侵得逞，女子事後不甘受辱，向中壢警分局報案提告。

桃園地院審理時，被告范姓男子坦承犯行不諱，與證人即告訴人於警詢證述相符，並有桃園市中壢分局指認犯罪嫌疑人紀錄表、性侵害案件現場繪製圖、車輛詳細資料報表、中壢警分局偵查隊報告及照片、監視器影像截圖等佐證，足認被告自白與事實相符，足堪採信。

法官審酌，被告為求與告訴人復合，一時情緒失控，未能克制自身性慾，而為強制性交犯行，恣意侵害告訴人之性自主決定權，造成其身心受創；考量被告於審理中始終坦承犯行，態度尚可，與告訴人成立調解並當庭道歉等，同意賠償18萬元獲告訴人原諒，法官審結，依強制性交罪，判處有期徒刑1年8月，本案仍可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

 【更多新聞】

陸軍「這單位」超扯！查到喪屍煙彈竟轉賣　恐嚇長官：找人堵你

桃園男毒駕拒檢逃逸！龜山警包抄圍捕　他神智恍惚狼狽遭逮

盜賣毒品重判25年「最貪調查官」當保全　愛馬仕炫富妻變清潔工

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
華邦電尾盤爆逾8萬張賣單　0050、006208換股遭吃豆腐
沈玉琳保險意外給力　高額理賠金曝
國道BMW佔內線只開74！　龜車被拍了
快訊／賞律師巴掌悍女慘了　當庭逮捕聲押
明有短暫陣雨　回暖30度時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市副議長葉林傳出庭！證人李傅中武涉貪遭約談　他尬笑：知道了

20年捐助健保愛心專戶900萬　中彰投精神科醫師守護弱勢

台南白河竹林火警！男全身40%燒燙傷　緊急送醫搶救

分手後求復合「強拉上車性侵」色男挨告急賠18萬　判刑1年8月

速限100「BMW內線只開74」！國道警怒拍：腳無力還心臟無力

快訊／毆律師悍女慘了！遭當庭逮捕聲押　網路放話要殺人

移工突被「架刀鎖喉」彰化男詭辯：司法不公　代價曝光判刑4月

李傅中武「涉詐千萬助理費」！　助理妻與娘家5人一併到案

YT留言嗆讓蔣萬安「活不過2028年」！　宜蘭無業男栽了：一時好玩

兩段式左轉被撞飛！台中婦雙腳骨折　倒地不起驚悚畫面曝

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

金門沙灘驚見疑似未爆彈　軍方緊急帶回處理

北市副議長葉林傳出庭！證人李傅中武涉貪遭約談　他尬笑：知道了

20年捐助健保愛心專戶900萬　中彰投精神科醫師守護弱勢

台南白河竹林火警！男全身40%燒燙傷　緊急送醫搶救

分手後求復合「強拉上車性侵」色男挨告急賠18萬　判刑1年8月

速限100「BMW內線只開74」！國道警怒拍：腳無力還心臟無力

快訊／毆律師悍女慘了！遭當庭逮捕聲押　網路放話要殺人

移工突被「架刀鎖喉」彰化男詭辯：司法不公　代價曝光判刑4月

李傅中武「涉詐千萬助理費」！　助理妻與娘家5人一併到案

YT留言嗆讓蔣萬安「活不過2028年」！　宜蘭無業男栽了：一時好玩

兩段式左轉被撞飛！台中婦雙腳骨折　倒地不起驚悚畫面曝

北市副議長葉林傳出庭！證人李傅中武涉貪遭約談　他尬笑：知道了

東京地鐵沙林毒氣事件31週年　副站長遺孀：憤怒至今無法平息

龍抬頭迎財運　北屯福德祠頭牙慶典超熱鬧

醫揭37歲姪女「接種AZ後漸凍症逝」　疾管署：可能是時間上巧合

台灣女孩玩南美募資13萬！旅遊冒險家「6點開酸」：沒錢就去賺錢

美超微高層遭起訴！　經濟部2點說明、盼速釐清事實

蘇嘉全：海基會將堅守崗位　為兩岸關係開創更多契機

芬蘭最大國會訪團將拜會高雄市府　也要衝「大港開唱」追星

美容展直擊AI黑科技引爆百億商機！PS+LAB三萬元起輕鬆當美業老闆

手寫字就能變字型！實測Claude AI新玩法　一鍵生成專屬字體

【搶救不治】才跟爸說去八里喝咖啡！　25歲重機女騎士自摔遭輾斃

社會熱門新聞

即／晚安小雞回來了！班機剛落地就被逮

中油最貪執行長徐漢涉貪2700萬判決前落跑

台中情侶雙屍案　女方父認屍淚崩：比炸傷還恐怖

阿嬤下田遭4惡犬圍攻　全身傷慘縫200針

快訊／北市士林「1男高處墜2樓露台」！　臟器外露死亡

最貪執行長「火車+小黃」衝屏東　路線曝光

聯結車夾爛自小客　52歲教授慘死

晚安小雞談1300萬：這個story有點too long

高雄驚傳國小生持美工刀抵同學下巴

即／打律師悍女遭當庭逮捕聲押！

獨／高階警官兒性騷女警遭記大過調職　

快訊／新北工人遭「鋼板重擊後腦」！送醫搶救無效亡

即／晚安小雞移送畫面曝！遭通緝坦承「2年前的事情」

徐漢疑棄保潛逃鄰居：他說是被冤枉

更多熱門

相關新聞

陸軍109旅士官兵販售「喪屍菸彈」法院判刑出爐

陸軍109旅士官兵販售「喪屍菸彈」法院判刑出爐

憲兵隊偵辦陸軍109旅傳出軍紀醜聞，不僅士官兵向同袍販售「喪屍菸彈」牟利，事後甚至恐嚇副連長「找人堵你」，檢方共起訴涉案7士官兵，並向法院具體求刑1至13年；桃園地院審理後昨（19）日判決出爐，被告吳姓士兵等7人犯販賣禁藥、販賣第三級毒品、對公務員關於違背職務行為行賄等罪，分別判處有期徒刑1年8月至6年6月不等有期徒刑，全案還可上訴。

瞎扯腹痛開車門借衛生紙　騎士下場慘

瞎扯腹痛開車門借衛生紙　騎士下場慘

盜賣扣案毒品重判25年！最貪調查官淪保全

盜賣扣案毒品重判25年！最貪調查官淪保全

戲精色男強吻12歲小蘿莉玩「假和解」

戲精色男強吻12歲小蘿莉玩「假和解」

織織抓包「前任裸聊朋友」　忍6年看清

織織抓包「前任裸聊朋友」　忍6年看清

關鍵字：

色男分手復合硬上性侵桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

方志友爆婚變2天後「首露臉鬆口19字」

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機

美系外資記憶體股首選改推旺宏　唱衰南亞科、華邦電調降評等

海峽封鎖亞洲3國斷油超慘　台灣能源存量曝

井端弘和遭背叛？日媒揭洩密疑雲

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面