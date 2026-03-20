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夫鼾聲如雷「人妻不想分房睡」　一票過來人曝絕招：完全聽不到

打鼾。（圖／達志／示意圖）

▲另一半會打呼，又不想分房睡，人妻求問解決方法。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／劉維榛報導

一名人妻求問，不想因另一半打呼而分房睡，詢問是否有解方。貼文引發討論，有人分享頭腳交換、降噪耳機等方法，也有人建議分床睡或調整作息；不過也有網友認為應就醫檢查，從根本改善問題。ICU醫師陳志金坦言，鼾聲如雷者很可能患有「睡眠呼吸中止症」，睡眠時會不斷發生呼吸停止、缺氧及中斷睡眠。

一名女網友在Threads看到有關夫妻因打呼而分房睡的討論，有感而發，進一步詢問「如果不想分房睡，耳塞也戴了，卻還是擋不住的話，還有什麼其他解決辦法嗎？」

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文章曝光後，過來人則分享，「頭腳交換睡，我就是這樣，至少不是直接在耳朵旁邊吵」、「AirPods Pro 3！近期試用阻擋了95%的我老公的打呼聲。放了音樂以後就完全聽不到」、「不想分房睡，可以考慮同一間房，但分床睡，如果分床也不想，那就只能看醫生積極治療了」、「這個我已經戴17年耳塞了」、「小時候看阿公打呼超大聲，阿嬤就輕輕賞一巴掌，他半夢半醒就安靜了…其實蠻好用的」、「老婆先睡，老公後睡，就可以解決問題了」。

也有人坦言應該要去就醫治療，「集思廣益沒有用，這需要靠醫生，體重控制也很重要，搞不定分房睡還算不錯了，有的搞到離婚」、「先去看醫師，睡眠、耳鼻喉科、胸腔內科都可以。 睡眠呼吸中止，有時候暗藏健康風險，甚至可能會造成猝死」、「打呼的人請戴呼吸器，放過枕邊人」。

注意！鼾聲如雷者很可能患有「睡眠呼吸中止症」

值得注意的是，枕邊人鼾聲如雷，不僅讓另一半夜夜難眠，更可能是潛藏的健康警訊。ICU醫師陳志金曾自爆有打呼的問題，確診「睡眠呼吸中止症」，每小時呼吸停止次數高達36次，血氧最低甚至跌至76%。為了保命與維持生活品質，他自2002年起每晚配戴陽壓呼吸器入睡，「已經24年了」。

陳志金指出，許多人以為打鼾只是吵到別人，對自己沒什麼大礙，這其實是一大誤解。鼾聲如雷者很可能患有睡眠呼吸中止症，睡眠期間會反覆出現呼吸暫停、缺氧與睡眠中斷的情形。

陳志金進一步分析，這類患者罹患高血壓、腦中風、心肌梗塞的機率比一般人高出3至4倍，且因白天精神不濟，容易發生交通事故，職業駕駛更是高風險族群；嚴重者甚至可能在睡夢中猝死。此外，患者常見整日昏沉、記憶力衰退、坐著便能睡著、情緒易怒等症狀，長期下來也會提高失智風險。

陳志金也舉例說明，當先生鼾聲太大，太太戴了耳塞依然難以入睡，或孩子頻繁被吵醒，先生往往就會被「打入冷宮」獨自就寢。一旦夫妻分房，少了睡前的枕邊細語，溝通便容易出現裂縫。此外，打鼾者習慣張口呼吸，缺少唾液滋潤，容易產生口臭，還潛藏記憶力衰退、夜尿頻繁、勃起功能障礙等健康隱憂。而最令另一半揪心的，是那份眼睜睜看著枕邊人隨時可能「斷氣」的恐懼與無助。

對此，陳志金呼籲，發現枕邊人有打鼾問題時，「不要只是把他趕去另一間房間（或公園）睡覺」，而應陪同就醫，尋求睡眠專科醫師的協助。透過陽壓呼吸器的治療，找回「無聲有息」的好眠，不僅有助於全家人的健康，更可能及時挽救岌岌可危的夫妻關係。

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