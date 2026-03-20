宜花山區今晚明晨防大雨　周日起連熱6天

▲微弱鋒面加上東北季風影響，明天水氣多，北部和東半部濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

微弱鋒面尾端掃過宜花交界處，東北季風來襲，風速輻合加上地形關係，宜花山區今天(20日)晚間至明天將有局部大雨，明天水氣更多，北部和東部濕涼，周日降雨趨緩且回暖，局部高溫飆破30度，大回暖天氣將持續至下周五。

中央氣象署預報員林定宜表示，今晚到明天受東北季風影響，加上微弱鋒面位於台灣東北部海域，鋒面尾端在宜花交界，風速輻合加上地形關係，宜花山區有局部大雨，大台北也有零星短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今晚到明天清晨降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，明天在東北季風影響下，水氣將是未來一周較多的時候，降雨以迎風面地區為主，北部、東半部會有局部或零星短暫陣雨，北部山區有不定時短暫陣雨，午後中南部山區為局部短暫陣雨，中南部平地則是多雲到晴。

周日東北季風減弱，林定宜說明，雨勢較為緩和，東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部有局部或零星短暫陣雨，午後新竹以南山區也有零星短暫陣雨，其他地區則是多雲到晴。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一過後雨勢更為零星，林定宜指出，下周一、下周二各地晴到多雲，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後東部、東北部、大台北山區為零星短暫陣雨，整體來說為晴到多雲天氣，僅東半部有零星雨勢。

林定宜說，下周三雖然有一道微弱鋒面影響，但影響程度不大，降雨區域為基隆北海岸、東半部有局部或零星短暫陣雨，午後中南部山區也有零星短暫陣雨；下周四微弱鋒面離開，基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨，午後山區也有零星短暫陣雨，其他晴到多雲。

林定宜指出，下周五也是晴到多雲天氣，午後北部、東北部、中部山區有零星短暫陣雨。下周六將有一波「較像樣的鋒面」。

▲未來一周溫度。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林定宜說明，明天東北季風影響，北部、東北部整天涼，北部約17到23度、中部17到28度、南部約19到29度，東部約19到25度。

周日東北季風減弱，風向轉為東風到東南風。林定宜指出，北部、東北部溫度馬上回升至17到26度，下周北部低溫約17到18度，高溫可回到27度，中南部則是日夜溫差大，中部低溫落在17到19度，南部低溫約19到21度，高溫則都在30到31度，類似高溫將維持至下周五。

此外，周日至下周三馬祖、金門有局部霧或低雲影響能見度，周日至下周二北部地區清晨有局部霧或低雲影響能見度，下周二中南部地區清晨有局部霧或低雲影響能見度。