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海基會跳過李貞秀　羅文嘉：只拜會「委員」但「民眾」可陳情

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會下周一（23日）將赴立法院內政委員會報告，屆時可能面對民眾黨籍立委李貞秀的質詢。對於是否拒絕李貞秀的質詢，海基會秘書長羅文嘉表示「去了就知道」，並透露日前曾拜會內政委員會的委員，但只限「委員」，「民眾」可以找他陳情，他也會很高興。

羅文嘉20日主持海基會例行記者會，被問到如何面對李貞秀的質詢，他說，去了就知道，因為很多狀況是動態的，「海基會作為受邀請列席的備詢單位，基本上還是尊重立法院基於職權行使的各項邀請。」

▼立委李貞秀首度於內政委員會質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立委李貞秀首度於內政委員會質詢。（圖／記者李毓康攝）

羅文嘉指出，李貞秀的案子仍然有爭議，行政院、內政部、陸委會也有一體的看法，海基會基本上會尊重。

羅文嘉提到，這幾天他拜訪了立法院內政委員會的委員，私下也有聊到相關問題，大家都希望立法院運作順暢，法令的立場也能夠守住，等到禮拜一實際會議進行再看看狀況，「有時候就像墨爾本的天氣，一天會有春夏秋冬四個變化，你猜不到。」

另外，羅文嘉還強調，他拜訪內政委員會的委員時，只有拜會「委員」，但也很高興任何「民眾」來找他喝咖啡、聊天、陳情，但立法委員的職權行使還是依照立法委員的相關規定。

▼羅文嘉下周將赴立法院內政委員會備詢。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

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