胃癌9成源於幽門桿菌！45至74歲公費篩檢啓跑　3類人自費也要做

▲陳彥良醫師呼籲，胃癌是可以透過篩檢預防的癌症，今年起符合資格的民眾可善加利用公費篩檢服務。（圖／花蓮醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

胃癌長年位居台灣癌症死因前十名，每年奪走超過2,000條寶貴生命。衛生福利部國民健康署自115年1月1日起，提供 45歲至74歲 民眾「終身一次」公費糞便抗原檢測服務，由政府補助篩檢胃幽門螺旋桿菌，守護國人胃部健康。

依據癌症登記報告顯示，台灣每年新增逾4,000名胃癌患者。研究指出，高達 8至9成的胃癌風險因子源於「幽門螺旋桿菌」感染。這種細菌會潛伏在胃黏膜，引發慢性胃炎或潰瘍，長期不理會恐演變成胃癌。

衛生福利部花蓮醫院於今年2月執行篩檢計畫，結果顯示陽性率高達20%。這代表每5位受檢民眾中，就有1人受到感染。由於感染初期往往無明顯症狀，許多民眾在不知情中面臨健康風險，透過這項公費服務，可望及早發現、及早治療。

衛生福利部花蓮醫院腸胃內科陳彥良醫師表示，幽門螺旋桿菌是目前已知與胃癌關係最密切的細菌之一，若能透過篩檢早期發現並接受除菌治療，不僅可改善胃炎與胃潰瘍症狀，也能有效降低未來罹患胃癌的風險。

▲陳彥良醫師指出，未符合公費資格，但屬於胃癌高風險族群者，建議可考慮自費檢查。



陳彥良醫師指出，除了政府補助的45至74歲民眾外，若未符合公費資格，但屬於胃癌高風險族群者，也建議可考慮自費檢查，包括：

• 長期胃部不適，如經常胃痛、消化不良或胃脹氣。

• 曾有胃炎、胃潰瘍或十二指腸潰瘍病史。

• 二親等內家族曾罹患胃癌。

• 同住家人曾感染幽門螺旋桿菌。

篩檢採用糞便抗原檢測方式，屬於非侵入性檢查，不需接受胃鏡檢查，民眾在家即可採檢，採檢方便。但醫師也提醒，若近期有服用抗生素、止痛藥或制酸劑（胃藥），建議先停藥約一個月再檢測，以避免影響檢驗結果準確性。

陳彥良醫師呼籲鄉親，胃癌是可以透過篩檢預防的癌症。115年元旦起，符合資格的民眾可善加利用公費篩檢服務。若有胃部不適症狀，也建議儘早至醫院門診諮詢專業醫師，透過早期篩檢與治療，讓我們一起遠離胃癌威脅。

