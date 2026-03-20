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卸展蘭花重生！台南打造市政花藝空間　延續蘭展魅力

▲台南市府利用卸展蘭花打造《迎風綻放・蘭韻流光》花藝空間。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市府利用卸展蘭花打造《迎風綻放・蘭韻流光》花藝空間。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第22屆台灣國際蘭展於3月16日落幕後，台南市政府延續展後蘭花生命力，將花況良好的蘭花重新利用，於永華、民治市政中心及曾文市政願景園區打造《迎風綻放・蘭韻流光》蘭花藝術空間，讓洽公民眾與市府同仁在繁忙之餘，也能感受花藝帶來的療癒氛圍。

▲台南市府利用卸展蘭花打造《迎風綻放・蘭韻流光》花藝空間。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，全球每6株蘭花就有1株來自台南，展現台南蘭花產業的軟實力。蘭花花期可長達3個月，即使展覽結束仍維持良好狀態，因此特別指示將優質蘭花再利用，延續蘭展魅力，也讓市政空間增添溫馨與親和力。
秘書處指出，此次共認養卸展蘭花約1450株，全面運用於三大市政中心公共空間布置，並以「迎賓、流動、自然生長」為設計核心，選用文心蘭、蝴蝶蘭等品種，透過高低錯落與色彩搭配，營造典雅且具層次的視覺效果。

整體花藝設計以柔和曲線鋪陳動線，搭配紫、白、粉等色系蘭花，呈現如微風拂過花海的流動感，並以木質圍籬與綠葉鋪底，強化自然氛圍，使市政空間兼具美感與舒適度。

▲台南市府利用卸展蘭花打造《迎風綻放・蘭韻流光》花藝空間。（記者林東良翻攝，下同）

市府表示，透過公共空間花藝佈置，不僅提升洽公環境品質，也讓城市景觀更具溫度，歡迎民眾前來洽公時駐足欣賞、拍照留念。

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