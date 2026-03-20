台南農村好物進軍量販通路　黃偉哲邀民眾逛愛買挺在地

▲台南農村好物進駐愛買量販通路，市長黃偉哲到場力挺。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

台南市政府攜手愛買台南店，自3月20日至22日舉辦「台南農村好物FUN手作」展售活動，集結在地農漁特產品與手作體驗，打造結合採購與互動的多元消費場域，市長黃偉哲20日親自到場站台，邀請民眾逛賣場、買好物，一次把台南山海美味帶回家。

黃偉哲市長表示，台南農產品不僅外銷表現亮眼，也逐步回到在地通路上架，讓市民更容易接觸優質農產。透過量販平台集中展售，能有效提升能見度，未來也將持續拓展通路，讓台南好物走向全台甚至更多市場。

本次活動匯集來自山區、平原與沿海的農漁產品，包括楠西梅嶺梅子加工品、水果果乾、新市農會及永康青農生產的麻油，以及北門蘆竹溝烤鮮蚵等，展現台南豐富多元的農業樣貌。

農業局指出，除了產品展售，現場也規劃多場免費DIY體驗活動，如梅醋製作、後壁崁頂社區放火馬文化手機架、園藝療癒種子吊飾與蚵仔吊飾等，結合在地文化與產業特色，每場限額20組，報名相當踴躍。另邀請花卉盆栽協會進行展示，為賣場增添綠意氛圍。

此外，賣場自3月20日至24日推出會員優惠活動，提供多項民生商品專屬價格與點數回饋，讓民眾在採購農產之餘，也能享有實質優惠。

活動當天，包括市議員陳秋萍、朱正軒、黃肇輝出席，立委陳亭妃與謝龍介辦公室代表也到場力挺，共同推廣在地農漁產品，盼讓優質農產走入日常生活，帶動農村經濟永續發展。