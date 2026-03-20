20年捐助健保愛心專戶900萬　中彰投精神科醫師守護弱勢

▲中區精神科基層診所聯誼會總召馮尚淳醫師（左4）號召捐助健保愛心專戶104萬元。（圖／健保署提供）

記者鄧木卿／台中報導

「中區精神科基層診所聯誼會」今年成立20年，每年都集資捐助善款挹注健保愛心專戶，守護弱勢，今年在聯誼會總召馮尚淳醫師號召下，善款達104萬元，20年來已累積近900萬元，中央健康保險署中區業務組長丁增輝昨（19）日代表健保署頒贈感謝狀，感謝這股穩定且持續的民間支持力量。

回顧緣起，2006年，精神科劉昭賢、王志中等醫師在中市開業，從門診中經常接觸不少遭逢困境，且無力繳納健保費的民眾，深刻感受需要社會伸出援手協助弱勢，於是號召中彰投地區精神科基層診所醫師，成立「中區精神科基層診所聯誼會」，以團體力量長期捐助健保愛心專戶，實踐醫者之社會責任。

健保署長陳亮妤表示，感謝中區精神科基層診所聯誼會的愛心及無私奉獻，及時提供弱勢民眾面臨經濟困境時，能感受到這份善的正向循環，持續為社會帶來溫暖與力量。去年中區業務組運用愛心基金幫助492個弱勢家庭，金額達992萬餘元。

▲楊同學寫信感謝社會愛心人士。

健保愛心專戶自2002年成立以來，累計運用善款已逾8060萬元，協助超過4200個弱勢家庭，健保署將持續與醫界及公私部門攜手合作，擴大愛心專戶效益，讓愛心極大化發揮最大助力。

丁增輝舉例，來自中部楊姓同學，自小安置在寄養家庭，年滿18歲後結束安置，因僅靠夜間工讀維持生活及學費，無力繳清健保欠費，中區業務組協助繳清欠費，讓楊同學能安心就學及保障就醫權益。

健保署呼籲，若發現身邊有弱勢民眾，可透過健保署官網「弱勢民眾通報平台」，或使用「健保快易通」APP進行通報，共同守護弱勢，讓溫暖不間斷。