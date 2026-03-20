繼光香香雞推「雞薯雙重奏」組合　全新蒜味薯塊限定販售

▲繼光香香雞「究極-雞薯雙重奏」11門市限定販售。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼光香香雞推出「究極-雞薯雙重奏」全新組合，集結人氣香香炸雞、起司脆薯及蒜味薯塊，即日起於全台11門市限定販售，其中蒜味薯塊為全新品項，須購買該組合才可吃到。

繼光香香雞「究極-雞薯雙重奏」內含香香炸雞（M）、起司脆薯、蒜味薯塊，其中蒜味薯塊為新品，把蒜香鎖進薯塊外層表皮中，透過高溫酥炸工法讓蒜味完整釋放香氣，口感濃郁不嗆口，目前未提供單獨販售。

「究極-雞薯雙重奏」於11門市限定上市，包括統一時代、京站、西門、環球板橋、南西誠品、新店裕隆城、桃園大江、台中新光三越、新竹巨城、高雄巨蛋、台中中友，每份售價158元，西門店因規格不同售價198元。

▲必勝客邪教比薩「鹹酥雞+OREO」回歸。

另外，必勝客「OREO餅乾台味鹹酥雞比薩」睽違4年再度回歸，比薩上鋪滿鹹酥雞、魷魚圈、甜不辣等台味炸物，結合九層塔、洋蔥、蔥花、胡椒粉，還原鹹酥雞風味，再搭配「黑脆可可起司餅皮」，把OREO鋪在芝心餅皮外圈，最後撒上帕馬森起司。

OREO餅乾台味鹹酥雞比薩限時販售至4月6日，23日前於PK APP搶先開賣，24日起全通路（必勝客門市、官網、PK APP）上市，原價849元，單點嚐鮮價429元，售完為止。