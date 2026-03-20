再度分票危機？傳劉櫂豪有意第七度參選台東縣長　陳瑩回應了

▲民進黨提名陳瑩為台東縣長候選人。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底縣市首長大選將至，台東縣長部分，民進黨早早確定徵召綠委陳瑩出戰，國民黨則推派現任議長吳秀華。現在選情卻出現變數，遭民進黨開除黨籍的前立委劉櫂豪表示，將說明是否第7次參選台東縣長。對此，陳瑩今（20日）受訪時表示，他還是很重要的選舉夥伴，還是希望有機會一起打仗，不是對打啦，就是回到同一陣線一起打拼。

劉櫂豪上屆大選時，即便初選失利，仍堅持參選台東立委，而遭民進黨開除黨籍。沉寂已久，對於年底大選，劉突然表示，越來越多人討論他，真的會第七次參選台東縣長嗎？藍綠兩政黨均已提名，而且不約而同，都是提名家族政治的接班人。這場縣長選舉，如果只是兩大政治家族的競爭，選民只能在「前縣長的妹妹」或「前縣長的女兒」之間作選擇，那形同是家族政治接班人的同額競選。

劉櫂豪指出，這段時間以來傾聽了各種的想法，許多人分享對台東的願景。有人肯定他對台東的關心始終如一，有人鼓勵，也有人提出問題。無論意見如何，非常珍惜鄉親的互相勉勵，改變的路途雖然波折，但步伐一定要堅定向前。謝謝大家的關心，會在近期向大家說明我的決定，相信每一個人的參與是台東前進與改變的最大力量。

對於劉櫂豪恐再度參選，上屆因劉櫂豪參選三腳督，在立委選戰落馬的賴坤成直呼不意外，賴批評，劉櫂豪一輩子就只想選舉，而且只要坐轎，從沒想過也不曾幫人抬轎，尤其政黨、派系及家族勢力都曾是他參選的助力，卻也在用不到時棄之如敝屣。

賴坤成直言，劉櫂豪縣長、立委輪流參選，皆不讓於他人。自己2024年破釜沉舟三度登記參選立委黨內初選大幅度勝出。劉櫂豪卻不甘願，執意參選，被開除黨籍，因為票源分裂而失去民進黨在台東從2010年來長期掌握區域立委的優勢，也因為台東這一席，一來一往而喪失國會最大黨的局面。

賴坤成坦言，自己也曾計畫參選縣長，不過黨內勸阻，說如果他出來選，劉櫂豪一定也會出來選，當選機會渺茫，選舉不是選爽的，必須要對選民負責，誰知劉櫂豪還是要七度參選，這是嚴肅重大的決定，勞師動眾、所費不貲，劉櫂豪參選所為何事？自己無法理解。