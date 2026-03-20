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守護長者居家安全　白河消防推「防火5訣」強化防災意識

▲白河消防前進社區共餐據點，向長者宣導防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

▲白河消防前進社區共餐據點，向長者宣導防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升高齡長者居家安全與清明期間防火意識，台南市政府消防局第一大隊白河分隊20日前往社區長者共餐據點辦理防火宣導，透過貼近生活的互動方式，推廣「老人防火5訣」，協助長輩降低住宅及墓地火災風險。

此次活動結合共餐時段進行，消防人員以淺顯易懂的方式說明常見火災原因，並提醒長者與照顧者落實日常防火措施。白河分隊指出，「老人防火5訣」包括：裝設住宅用火災警報器、避免電器過載及使用老舊電線、用火不離人、避免臥床吸菸，以及保持逃生動線暢通並熟悉路線。

▲白河消防前進社區共餐據點，向長者宣導防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

另因清明節將至，消防人員也加強宣導掃墓防火觀念，呼籲民眾落實「四不一要」原則，即不燒雜草、不燃紙錢、不放爆竹、不亂丟菸蒂，並記得將垃圾帶走，以「掃墓不用火」降低林野火災發生機率。

活動現場氣氛熱絡，長者踴躍參與有獎問答與情境演練，加深防火知識印象。消防人員同時強調住宅用火災警報器的重要性，可在火災初期發出警示聲響，爭取寶貴逃生時間，有效降低傷亡風險。

▲白河消防前進社區共餐據點，向長者宣導防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

第一救災救護大隊大隊長邱國禎表示，高齡者在火災中屬避難弱勢族群，透過深入社區據點宣導，有助提升防災意識。未來將持續走入各關懷據點，推動多元消防教育，打造安全生活環境。

▲白河消防前進社區共餐據點，向長者宣導防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，多數火災往往源自日常疏忽，唯有從生活細節做起，提升用火用電安全觀念，才能有效預防事故發生。火災不會先打招呼，但防災可以先準備好。對長者來說，一個警報器、一個習慣，可能就是關鍵時刻的那條安全線。

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