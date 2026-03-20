故宮攜手花蓮市公所推聯名商品　7家品牌打造25件文化伴手禮

▲▼國立故宮博物院首度攜手花蓮市公所推出「故宮相伴 洄瀾有禮」合作專案。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國立故宮博物院首度攜手花蓮市公所推出「故宮相伴 洄瀾有禮」合作專案，匯聚花蓮7家在地品牌，共同開發25件聯名文創商品，涵蓋地方特色美食、風味醬料、居家擺設及台灣檜木精油等多元品項，並融入故宮典藏文物意象轉化為富含吉祥寓意的文化伴手禮，展現花蓮在地豐富物產與生活風格，為花蓮觀光伴手禮市場注入新的文化亮點。

▲故宮博物院副院長與花蓮市長魏嘉彥合影。

聯名商品發表會19日於花蓮松園別館舉行，由故宮副院長黃永泰、主秘王耀鋒與花蓮市長魏嘉彥共同出席。故宮黃永泰副院長致詞表示，近年故宮持續與各縣市政府合作推動聯名專案，結合在地特色與文化創意，拓展臺灣品牌國際能見度。目前合作網絡遍布全台，攜手基隆市、桃園市、嘉義縣市、台南市、宜蘭縣、台東縣及離島地區澎湖縣、金門縣等，共推動10項縣市政府專案。此次與花蓮市公所共同推動「故宮相伴 洄瀾有禮」專案則為第11個合作案例，也是故宮百週年院慶後、邁入101年首度發表的縣市合作專案，別具意義。2024年花蓮地震及後續風災對地方產業帶來衝擊，故宮身為台灣重要的文化創意商品平台，希望透過故宮文化資源與品牌平台，與花蓮攜手同行，陪伴花蓮度過觀光產業低迷階段，讓花蓮優質商品被更多國內外旅客看見，並期待帶動旅客重返花蓮觀光旅遊。

▲聯名商品發表會於花蓮松園別館舉行。

花蓮市長魏嘉彥表示，在2024年強震後，花蓮觀光人潮明顯減少，許多產業受到衝擊。為尋求新的發展契機，花蓮市公所與故宮合作推動專案，邀請在地業者參與，最終共有七家花蓮品牌通過故宮審查並完成授權合作，促成此次兼具文化深度與地方特色的聯名專案。「當文化遇見產業，當歷史走進生活，就能創造出新的城市價值」，此次聯名商品除了展現花蓮產業的創新能量，同時象徵城市在震後重新出發的精神。未來將持續結合文化與產業資源，推動更多跨域合作，讓花蓮品牌走向國際，吸引更多旅客走進花蓮、認識花蓮。

▲▼共有7家品牌打造成25件文化伴手禮。

發表會上，7家花蓮在地品牌介紹以故宮典藏文物為靈感開發的25件聯名商品，包含特色食品與生活選品兩大類，從甜點茶食、風味醬料到居家擺件與精油禮盒，展現文物意象轉化為生活用品的文化創意。特色食品類「阿美麻糬」推出金魚和菓子與琥珀羊羹，其中金魚和菓子以故宮典藏金魚圖像為包裝設計，寓意「金玉滿堂」；琥珀羊羹則以故宮漆器及〈清 千秋光 墨〉為設計靈感，金黃包裝呈現典雅質感。「百年傳奇」以故宮〈清 同治粉彩萬壽無疆花蝶紋蓋碗〉與《鏤繪集錦冊山果寒禽》為設計靈感，推出沙其馬與花果曲奇，傳達「長壽吉祥」與「福祿綿延」的祝福寓意。

「洄瀾醬人」推出剝皮辣椒與蘿蔔小魚乾醬料，以唐太宗、明太祖、明孝宗及元世祖等帝王畫像為包裝設計，呼應「吃飯皇帝大」的飲食文化，也強調現代人只需一罐剝皮辣椒，即可料理出「皇帝級」湯品。「吳府其馬舖」推出黃金酥，以〈宋 李公麟 畫麗人行〉為設計元素，結合初春騎馬出遊的意象與品牌名稱，傳遞悠閒優雅的生活意境。「食嚐商號」推出酸豆辣椒與手作蝦醬，以故宮文物與《本草綱目》食材元素為設計，搭配美食家孔子Q版形象，象徵飲食文化的知識轉譯，呈現料理與文化連結的趣味。

生活選品類「奇鈺家居」以故宮國寶〈西周晚期 毛公鼎〉為原型，運用花蓮蛇紋石與大理石製作居家擺件，並優先使用地震後破損石材的小角料，展現文化工藝與永續精神；「大檜仁心」則推出臺灣檜木精油禮盒，以〈明人畫七星古檜圖軸〉為發想，結合回收老屋檜木蒸餾精油，傳達「老檜新生」的文化傳承與永續理念。

故宮表示，「故宮相伴 洄瀾有禮」專案聯名商品，除於故宮南北院區附設博物館商店及故宮精品網路商城販售外也可於7家聯名品牌通路購買。花蓮市公所特別製作專案摺頁，放置於花蓮旅遊服務中心、花蓮市旅館（84間）、花蓮市立圖書館、花蓮市好客會館、花蓮市公所供民眾索取，並隨頁附贈限量8折折價券。民眾持券至合作店家指定實體門市消費，即可享有8折優惠（有效期限至2026年12月31日），摺頁內也完整收錄各品牌門市資訊。邀請民眾欣賞故宮藝術之美，並走訪花蓮，體驗「故宮相伴」的在地生活美學之旅。

與會來賓包括花蓮市公所主秘翁美華、文化及觀光發展所所長宋瑜華、花蓮縣議員魏嘉賢、笛布斯•顗賚、張美慧議員服務處副主任賴子羚、楊華美議員服務處主任簡子涵、韓林梅議員服務處主任胡渝漢、徐子芳議員服務處主任楊喻涵、程美蓮議員服務處助理林品妘，市民代表莊依婕、市民代表會主席楊哲灃辦公室助理李曉茜、跳躍的宅男鄭重生，以及7家聯名品牌的代表等多人共襄盛舉。

