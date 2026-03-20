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移工突被「架刀鎖喉」彰化男詭辯：司法不公　代價曝光判刑4月

▲男子不明原因持刀架移工脖子。（資料圖／民眾提供）

▲男子不明原因持刀架移工脖子。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

33歲吳姓男子自覺遭受司法不公對待，於彰化車站前持彈簧刀從後方追趕並勒住一名移工的脖子，以刀刃抵住其頸部，造成現場民眾恐慌。全案經彰化地方法院審理後，法官認定吳姓男子犯下恐嚇公眾罪，判處有期徒刑4個月，得易科罰金，並將犯案用的彈簧刀宣告沒收。

這起案件發生在115年1月18日下午4點多，當時正值通勤尖峰，車站前人潮眾多。根據判決書指出，被告吳男攜帶一把收合約15公分的彈簧刀抵達彰化火車站後，因自認受到司法不公待遇，竟將不滿情緒發洩在無辜民眾身上。

▲男子不明原因持刀架移工脖子。（資料圖／民眾提供）

他見5名移工路過，突然從後方追上，先用左手掐住其中一人頸部，再以右手將彈簧刀出刃後抵住對方喉嚨。突如其來的暴力舉動，讓移工與周遭目睹的旅客全都嚇壞了，所幸火車站務員與其他移工友人見狀，立刻上前合力奪下刀刃，才未釀成更嚴重的傷害。

法官審理認為，被告在公眾往來的火車站前，以如此激烈的手段恐嚇他人，不僅讓被害人心生畏懼，更嚴重危害公共安全，行為實在不應該受到輕縱。考量到他過去的前科、犯罪動機、手段，以及犯後坦承犯行等情況，最終判處有期徒刑4個月，並諭知以新台幣1千元折算1日的易科罰金標準。至於扣案的彈簧刀，因屬被告所有且供犯罪所用，依法宣告沒收。

▲男子不明原因持刀架移工脖子。（資料圖／民眾提供）

他事後在偵訊時，自白疑因涉案被查獲，加上與家人關係不睦，導致情緒失控。由於他的脫序行為當時已涉及恐嚇公眾及恐嚇罪，當場依現行犯逮捕，移送地檢偵辦。

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