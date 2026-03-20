劉耀仁提議馬年花燈放馬場町展示　觀傳局：依規定辦理認養

▲議員建議台北燈節花燈可移置適合場地繼續展示。（圖／記者彭懷玉攝）



記者陳家祥／台北報導

台北燈節甫落幕，每年精心設計的花燈也隨之拆解熄燈，北市議員劉耀仁認為，多數燈具的展示時間短暫，不論是從資源使用或城市觀光角度來看，都有延伸利用空間。他建議，今年的主題燈組以馬年為主題，可移置萬華馬場町公園，促進觀光效益。對此，觀傳局說，將依規定辦理認養及協助各單位自行規劃處理。

每年台北燈節都會製作大型主題燈組與裝置藝術，但活動結束後，多數燈具往往迅速拆除收存，發揮其展示價值的時間短暫。北市議員劉耀仁認為，若僅作為短期活動使用，無論從公共資源使用或城市觀光經營角度來看，都有進一步延伸利用的空間。

劉耀仁指出，燈節燈具如何在活動結束後透過適當移置或再展示，使其持續產生城市景觀與觀光效益，市府在大型節慶活動規劃時一併納入考量的重要課題。

劉耀仁建議，2026年燈節以馬年為主題，萬華的馬場町紀念公園具歴史意義與開放空間條件，可作為燈具延伸展示場域，不僅能讓具與地方歷史形成呼應，也可讓該區域在燈節結束後仍維持一定的觀光吸引力。

對此，觀傳局表示，2026台北燈節主燈柯博文與Baby Molly材質均為FRP，IP燈組因有品牌授權限制，暫無續展規劃；另雙展區其它可供再利用之燈組，依本局《台北燈節展品典藏利用作業說明》規定辦理認養事宜。

觀傳局指出，本次燈節包含競賽燈區具馬意象之燈組作品共有77件，該燈組所有權分屬參賽者、企業、宮廟、友好城市等原設置單位所有，後續將由觀傳局協助各單位自行規劃處理。