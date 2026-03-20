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談兩岸困局　挺鄭麗文大老喊話中共：嘴上說愛卻天天軍演

▲▼ 挺國民黨主席鄭麗文大老、異康公司董事長楊建綱 。（圖／翻攝楊建綱臉書）

▲挺國民黨主席鄭麗文大老、異康公司董事長楊建綱 。（圖／翻攝楊建綱臉書）

記者崔至雲／台北報導

兩岸局勢長期受到國內外關注，挺國民黨主席鄭麗文大老、異康公司董事長楊建綱臉書指出，今日台灣的困局，很大程度源於兩岸關係的惡化。中國共產黨愛我們嗎？是口頭上愛，如果真愛，有一萬個方法可以解決，不要天天軍事演習，封鎖威脅，讓我們在國際上孤立。執政黨、在野黨有真關心到我們嗎？永遠是意識形態鬥爭、選舉，無人真心規劃台灣的長遠建設。所以他們都只有個人「我」，沒有「我們」的存在。

楊建綱說，為政者「口念人民心散亂，喊破喉嚨也枉然」，日前總統賴清德公開表達「國民黨執政不如日本殖民」，此種言論令人瞠目結舌，日本對台灣同胞視同己出嗎？答案是否定。縱觀亞洲殖民史，韓國之於日本；印度之於英國；菲律賓之於西班牙；越南、柬埔寨、寮國之於法國，曾受殖民之苦的國家，無不對殖民者的剝削刻骨銘心，鮮少見到被殖民者會以這段歷史為榮。

楊建綱指出，回顧日治時期，日本攫取台灣的糖、米、樟腦、檜木等資源以服務日本，而台灣人民卻長期處於資源匱乏與教育權受限的困境。賴清德一直稱許的日本，在台各項建設無論是縱貫鐵路、港口擴建、嘉南大圳或是公衛體系，其本質皆是為了服務於日本的國家利益，提高殖民掠奪的效率，而不是為了台灣人民。別忘了日本殖民期間對台灣原住民與同胞的武裝鎮壓與屠殺，從桃園大嵙崁、雲林、彰化到高雄，乃至噍吧哖與霧社事件，數十萬同胞命喪日本人之手。二戰時期，更強迫同胞更改姓氏、徵調青年遠赴戰場、強徵婦女淪為慰安婦。這些血淚交織的歷史，請問賴清德怎能將這段屈辱視為榮耀？國民黨執政時期是否做過這種不見天日的事？請問日本對台灣人民好嗎？

楊建綱說到，現在不論執政或在野黨，其領導核心似乎深陷於「依附外交」的迷思，在美、中、日之間左右搖擺，卻鮮少思考如何建設台灣、照顧人民。這種匍匐前進的外交姿態，讓國家的尊嚴與骨氣蕩然無存。或許有人質疑，「不靠美國，我們如何生存？」但真正的現實是：當美國的利益不再與我們重疊時，美國拋棄我們的時候，我們該怎麼辦？雖然美國現在是我們的朋友，幫助我們，但以前美國曾因其戰略利益拋棄過中華民國與我國斷交，這就是國際政治的現實。無論執政黨或在野黨的領袖都必須深思：台灣的核心利益究竟在哪裡？

楊建綱以日本高市早苗提出的「台灣有事即日本有事」為例，其本質是擔心第一島鏈突破後，日本將面臨封鎖威脅也會出事，而非台灣有事日本會來幫助台灣解決問題。同理，美國要求我們採購大量軍備，卻不願提供最頂尖的裝備，甚至美國開的軍購清單我們如果不照辦，美國會很不高興，就要拋棄我們。這種「聽話才有保障」的邏輯，將中華民國置於極大的被動與風險之中，我們的賴總統怎麼可以視若無睹。

談到兩岸局勢，楊建綱說，今日台灣的困局，很大程度源於兩岸關係的惡化。中國共產黨愛我們嗎？是口頭上愛，如果真愛，有一萬個方法可以解決，不要天天軍事演習，封鎖威脅，讓我們在國際上孤立。執政黨、在野黨有真關心到我們嗎？永遠是意識形態鬥爭、選舉，無人真心規劃台灣的長遠建設。所以偉大的台灣同胞難道沒有感覺他們只有個人「我」，沒有「我們」的存在。

楊建綱說，回首 1950 年代，蔣經國帶領國民黨菁英捐棄己見，共同為台灣而奮鬥，在極其艱難的條件下推動土地改革與投資基礎建設。當時美方是將我們視為真正的盟友，提供了經濟援助。在那個年代，我們面對國防與經濟的雙重壓力，台灣同胞不分出處、不分男女，在前線攜手保衛疆土，同時也在後方共同建設台灣（十大建設），奠定了台灣產業與教育的根基，創造舉世矚目的台灣經濟奇蹟。蔣經國立場就是「我是台灣人，也是中國人。」其領導下的國民黨是標準的「治理型政黨」，更重要的是還有一群精英團隊包括嚴家淦、李國鼎、孫運璿…等，在70年代擕手建設台灣，終其目的是讓人民生活獲得改善。

反觀今日，楊建綱提到，不論執政或在野領導人終日沉溺於權力鬥爭，對於實質政務乏善可陳。賴清德在很多政策上與川普的路線背道而馳，惟獨在軍購問題上完全配合，忽視了產業結構的危機。當前股市雖因 ICT 產業帶動而高漲，但產業鏈與供應鏈正加速外移美國，一旦優勢喪失，台灣還剩下什麼？你自己不照顧自己，誰會照顧你？我們要認清這個事實。

「政客們只顧爭奪政權，卻罔顧民生疾苦」。楊建綱說，勿忘民進黨陳水扁執政時期引發的「紅衫軍」運動當引以為戒。目前賴總統若忽視民生經濟重要，人民一但無法安居樂業、生計受到威脅時，民意的反撲將如海嘯般到來。
去年台南風災導致諸多民房受損，老百姓連屋頂都修不好，但賴清德總統卻說法律規定國軍不能進入民宅救災，此種言論與蔣經國先生「國軍與人民站在一起」的訓示完全背道而馳。

「我們現在應該思考台灣真正需要的是什麼？」，楊建綱提出「新藍海戰略」，核心就在於，台灣需要基礎建設升級，讓民生經濟更上一層樓，人民能夠安居樂業。台灣真正需要的是：兩岸和平、減少對立、放棄意識形態、鬆綁法律規範、開放全球投資。唯有吸引全球資金與人才，將台灣建設成一個真正的樂園，我們才能在國際叢林中生存。如果政治只剩下口水，對國家發展毫無助益。我們必須認清事實：自己的家園自己救，唯有自強，才能贏得尊嚴。


 

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