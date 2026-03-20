詐團折手機滅證！礁溪警草叢苦尋1小時　拼出真相再逮13人

▲▼詐團張姓「監控手兼收水手」被捕時，拋飛荒煙蔓草中的手機（紅圈處），助警方團滅詐團。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣一名38歲沈姓女子日前深陷「虛擬貨幣投資」陷阱，遭詐騙集團騙走27萬元。礁溪警分局獲報後成立專案小組，不僅成功誘捕車手，另名「監控手兼收水手」被捕時要折損手機不成，將手機拋飛草荒煙蔓草中，礁溪警方草叢苦尋1小時後終於找到，並以手機內資料，另逮獲橫跨新北、台中等地的詐騙集團13人。

宜蘭縣一名38歲沈姓女子被騙27萬元後，詐團還要她再次交款時，礁溪警方於交款地點伏擊時，先行壓制59歲楊姓車手，不料現場負責監控的30歲張姓「收水手」見狀立即驅車狂飆，一路從宜蘭逃往新北。警方隨即展開跨區追緝。

逮捕張男瞬間，擔任集團幹部的張男為保住上游，竟悍然將作案用iPhone手機當場折損並丟入荒煙蔓草中企圖滅證。礁溪警方深知手機是向上溯源「命脈」，隨即動員多名警力，展開長達近1小時的地毯式搜索，最後成功找回手機，並憑藉手機情資溯源擴大至新北市、台中市等地偵辦，最終將詐團另13名共犯逮捕送辦。

宜蘭縣警察局長陳金城強調，今年打詐成果與去年同期相比，案件減少3.2％、民眾財損下降64.4％，大幅減少2億多元，後續將持續加強防詐，守住民眾最後防線。