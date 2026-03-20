打造便捷友善海運新門戶　台東富岡港客運中心估暑假前營運

▲富岡港客運中心工程進度達78%。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升東部海運服務品質並改善富岡港長期以來的登船動線問題，台東縣政府推動「富岡港客運中心興建工程」，目前整體工程進度已達78%。縣長饒慶鈴20日前往視察工程進度時表示，客運中心可望於今年暑假前正式營運，未來將提供更便捷的登船動線與舒適候船空間，全面提升往返綠島與蘭嶼旅客的服務品質。

饒慶鈴指出，富岡港為台東往來綠島與蘭嶼的重要門戶，長期肩負離島交通、漁業作業及地方商業等多重功能。過去受限於候船空間不足、動線規劃不良，以及登船動線與漁船作業交錯等問題，影響旅客使用體驗。為此，縣府自民國105年起推動港區整體改善計畫，其中「富岡港交通船客運服務中心」為重點建設之一，由交通部與縣府共同投入約2.91億元經費興建。

縣府表示，未來客運中心啟用後，將設置寬敞候船大廳、商店區、哺乳室及自動售票設備，並導入中、英、日、韓多語系指標系統，符合智慧建築相關規範，可有效改善過去空間擁擠與動線混亂問題，提升國內外旅客使用便利性。

在港區整體安全方面，饒慶鈴也指出，縣府同步推動防災強化工程。其中，「富岡堤頭災害復建工程」已重新完成招標並順利決標，預計近期進場施工，將進一步提升碼頭結構與防颱能力；另綠島南寮港相關復建工程亦接近完工，有助提升離島港區整體安全與服務品質。

台東縣政府農業處說明，新建客運中心設計兼顧人本與美學，一樓規劃為候船大廳及旅客服務空間，採挑高設計並結合戶外風雨走廊，於旅遊旺季尖峰時段可容納超過900人次疏運量；二樓則為機電與空調設備空間。建築外觀融入海洋意象，以波浪弧線拱廊及白色曲線遮陽設計呈現，整體以灰白色系呼應山海景觀，展現台東自然特色。

此外，因應客運中心未來營運需求，縣府亦同步檢討周邊交通配置，整合旅客、接送車輛及觀光巴士動線，重新規劃停車空間與車流配置，提升港區整體通行效率，打造更友善的交通環境。

縣府強調，富岡港為台東重要交通節點，未來將持續推動港區建設與環境優化，朝向安全、效率與服務品質兼具的現代化港口發展，進一步帶動海洋觀光及地方經濟成長。