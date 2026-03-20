子彈卡進臉頰！中國女遊客「打卡拍美照」泰射擊場　下秒中彈

▲中國一名女遊客前往泰國射擊場體驗，沒想到卻遭流彈擊中。（圖／翻攝自amarintv）



記者王佩翊／編譯

泰國普吉島一處射擊場驚傳遊客中彈事故，一名52歲中國女遊客在射擊場內拍照打卡時，突遭子彈擊中臉部，送醫後發現右臉頰竟卡著一顆9mm子彈。根據警方調查，射擊場一名員工在檢查槍枝時，忘記槍膛內還有子彈，導致槍枝走火，流彈不慎穿過木牆與玻璃門，擊中被害女遊客的臉頰。

根據《普吉時報》報導，中彈的中國女遊客3月18日前往普吉島一間實彈射擊場體驗。當晚6時10分左右，已經結束射擊體驗的她正與另一名中國友人在射擊道前方開心合照留念，沒想到突如其來的子彈劃破空氣，直接貫穿木牆與玻璃門後擊中她的臉部。

射擊場工作人員發現女遊客受傷後，緊急將她送往醫院急救。所幸送醫時被害人仍保持清醒，醫護人員隨後在她右側臉頰取出一顆9mm子彈，並立即進行傷口處理。

警方趕抵射擊場後，立即封鎖現場並展開調查。一名28歲射擊場員工在接受警方偵訊時坦承，事發當時，他正站在距離射擊區域約20公尺遠的員工休息室外檢查自己的私人槍枝，但完全忘記槍膛內還有一發子彈，意外導致槍枝走火。

子彈穿透了木製牆壁和玻璃門，最後不偏不倚擊中正在拍照的女遊客臉部。警方已將涉案男子帶回偵辦，並依過失致重傷害、非法持有槍械及彈藥等罪嫌偵辦。