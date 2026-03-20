旅日托運行李超重「求幫帶回台灣」！一票喊拒絕　曝超慘下場

▲不要幫別人托運行李箱。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

許多人會Threads發文，希望網友幫忙找人、尋找遺失物品的主人等等，且有不少成功的案例，不過，旅日粉專「發現心樂園」就提醒，千萬不要幫忙托運行李，最近常看到有人發文，東西忘在機場，或是行李超重帶不回來，希望有好心人協助帶回台灣，「每次看到這種文，我都替答應幫忙的人捏一把冷汗！」

粉專「發現心樂園」指出，雖然許多人出於熱心，認為順手幫忙帶個行李、免稅品或衣物不是大事，但只要涉及跨國攜帶物品，就不能掉以輕心。粉專指出，這類求助文常以「只是順手幫忙」為由，甚至會進一步強調，行李裡裝的只是小朋友衣服或免稅品，讓人容易放下戒心。

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箱內物品難以確認 風險由提行李者承擔



粉專強調，民眾無法真正確認他人行李箱內究竟裝了什麼，尤其是跨國攜帶時，風險更不能輕忽，若行李中夾帶違禁品、毒品或任何未申報的管制物品，海關查獲後，「被法辦的可是『提著行李的那個人』」，即使事後解釋不是自己的行李，或聲稱不知道裡面有什麼，這些理由在法律上是完全不成立的。

粉專直言，為了解決別人的問題，卻讓自己面臨官司或更高代價，並不划算，出國旅遊最重要的還是平安返家，自己的行李自己顧好，別人的行李則不要隨便碰，「萬一真的買太多裝不下，其實去日本郵局寄回家也很方便啦。」

貼文曝光，掀起網友討論，「真的！上次還有人說郵寄運費太貴，她要提供幫忙代拿的人來回機票。來回機票…比運費便宜！ㄧ看就知道有問題」、「不覺這種文都很奇怪嗎？那麼大的行李，怎麼可能忘了」、「好心不是這樣用的，太危險了」、「萬一裡面藏有一點點的毒品，你就ＧＧ了」、「這和在機場那些說行李超重，請人幫忙托運是一樣的，拒絕是常識」。

．本文經粉專「發現心樂園」授權轉載。

