　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

旅日托運行李超重「求幫帶回台灣」！一票喊拒絕　曝超慘下場

▲▼行李箱，托運行李，託運行李，鋁框行李箱，拉鍊式行李箱，行李箱貼紙，行李秤重，行李重量，托運行李額度，行李限額。（圖／記者蔡玟君攝）

▲不要幫別人托運行李箱。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

許多人會Threads發文，希望網友幫忙找人、尋找遺失物品的主人等等，且有不少成功的案例，不過，旅日粉專「發現心樂園」就提醒，千萬不要幫忙托運行李，最近常看到有人發文，東西忘在機場，或是行李超重帶不回來，希望有好心人協助帶回台灣，「每次看到這種文，我都替答應幫忙的人捏一把冷汗！」

粉專「發現心樂園」指出，雖然許多人出於熱心，認為順手幫忙帶個行李、免稅品或衣物不是大事，但只要涉及跨國攜帶物品，就不能掉以輕心。粉專指出，這類求助文常以「只是順手幫忙」為由，甚至會進一步強調，行李裡裝的只是小朋友衣服或免稅品，讓人容易放下戒心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

箱內物品難以確認　風險由提行李者承擔

粉專強調，民眾無法真正確認他人行李箱內究竟裝了什麼，尤其是跨國攜帶時，風險更不能輕忽，若行李中夾帶違禁品、毒品或任何未申報的管制物品，海關查獲後，「被法辦的可是『提著行李的那個人』」，即使事後解釋不是自己的行李，或聲稱不知道裡面有什麼，這些理由在法律上是完全不成立的。

粉專直言，為了解決別人的問題，卻讓自己面臨官司或更高代價，並不划算，出國旅遊最重要的還是平安返家，自己的行李自己顧好，別人的行李則不要隨便碰，「萬一真的買太多裝不下，其實去日本郵局寄回家也很方便啦。」

貼文曝光，掀起網友討論，「真的！上次還有人說郵寄運費太貴，她要提供幫忙代拿的人來回機票。來回機票…比運費便宜！ㄧ看就知道有問題」、「不覺這種文都很奇怪嗎？那麼大的行李，怎麼可能忘了」、「好心不是這樣用的，太危險了」、「萬一裡面藏有一點點的毒品，你就ＧＧ了」、「這和在機場那些說行李超重，請人幫忙托運是一樣的，拒絕是常識」。

．本文經粉專「發現心樂園」授權轉載。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
華邦電尾盤爆逾8萬張賣單　0050、006208換股遭吃豆腐
沈玉琳保險意外給力　高額理賠金曝
國道BMW佔內線只開74！　龜車被拍了
快訊／賞律師巴掌悍女慘了　當庭逮捕聲押
明有短暫陣雨　回暖30度時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣女孩玩南美募資13萬！旅遊冒險家「6點開酸」：沒錢就去賺錢

中華郵政創立130週年　傳承使命與時俱進、王董事長領航加速轉型

宜花山區今晚明晨防大雨　周日起連熱6天

旅日托運行李超重「求幫帶回台灣」！一票喊拒絕　曝超慘下場

阿鬧恢復「自由之身」返家！結束柬埔寨766日惡夢　最感謝3對象

不是廚餘機！一票人大推1招「剩食處理法」：不會臭也不長蟲

身分證字號被一堆人轉傳！四叉貓開告：不會和解，算你們倒楣

【廣編】新光人壽全新形象廣告「認真，會把未來照亮」串聯60年歷史創舉

一堆人選錯！便當店「滷排骨飯更恐怖」　營養師曝原因：要選炸的

日治百年古寺無預警遭拆除！文史界錯愕　台中市府：非文化資產

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

金門沙灘驚見疑似未爆彈　軍方緊急帶回處理

台灣女孩玩南美募資13萬！旅遊冒險家「6點開酸」：沒錢就去賺錢

中華郵政創立130週年　傳承使命與時俱進、王董事長領航加速轉型

宜花山區今晚明晨防大雨　周日起連熱6天

旅日托運行李超重「求幫帶回台灣」！一票喊拒絕　曝超慘下場

阿鬧恢復「自由之身」返家！結束柬埔寨766日惡夢　最感謝3對象

不是廚餘機！一票人大推1招「剩食處理法」：不會臭也不長蟲

身分證字號被一堆人轉傳！四叉貓開告：不會和解，算你們倒楣

【廣編】新光人壽全新形象廣告「認真，會把未來照亮」串聯60年歷史創舉

一堆人選錯！便當店「滷排骨飯更恐怖」　營養師曝原因：要選炸的

日治百年古寺無預警遭拆除！文史界錯愕　台中市府：非文化資產

東京地鐵沙林毒氣事件31週年　副站長遺孀：憤怒至今無法平息

龍抬頭迎財運　北屯福德祠頭牙慶典超熱鬧

醫揭37歲姪女「接種AZ後漸凍症逝」　疾管署：可能是時間上巧合

台灣女孩玩南美募資13萬！旅遊冒險家「6點開酸」：沒錢就去賺錢

美超微高層遭起訴！　經濟部2點說明、盼速釐清事實

蘇嘉全：海基會將堅守崗位　為兩岸關係開創更多契機

芬蘭最大國會訪團將拜會高雄市府　也要衝「大港開唱」追星

美容展直擊AI黑科技引爆百億商機！PS+LAB三萬元起輕鬆當美業老闆

手寫字就能變字型！實測Claude AI新玩法　一鍵生成專屬字體

中華郵政創立130週年　傳承使命與時俱進、王董事長領航加速轉型

F✦FOREVER深圳舞台冒煙　工作人員很慌..阿信湊熱鬧XD

生活熱門新聞

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機

LINE付費版「年輕人喊跳槽」　網推最強APP：找不到缺點

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

北台灣降溫「大雨時間點」曝　下周又有鋒面接力

快訊／10:18花蓮瑞穗規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

空亡卦再現！命理師點名半導體恐出事

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

「春分」4生肖翻盤洗牌！

中華郵政徵「半日制內勤」月薪1.8萬　年度招考擬1年2次

日本購物退稅「多做1舉動」店員更愛你！一票台人照做

更多熱門

相關新聞

房客把花園送鄰居　網一面倒力挺房東

房客把花園送鄰居　網一面倒力挺房東

國外一名房客在未經允許的情況下，擅自把租屋處的花園一半區域「送給鄰居」，還移動花園圍欄的位置，這一切直到房東進行例行檢查時才發現狀況不對，氣得與房客對質。英國房產專家魯克（Jack Rooke）分享兩人的對話紀錄到網路上引發討論，大多數網友選擇力挺房東。

10歲童玩滑板釀追撞 　3人送醫

10歲童玩滑板釀追撞 　3人送醫

學霸男被丟包　律師揭「司機1行為」可排除殺人罪故意

學霸男被丟包　律師揭「司機1行為」可排除殺人罪故意

總經理的岳母獲內線消息花212萬買股！賠2萬還判刑

總經理的岳母獲內線消息花212萬買股！賠2萬還判刑

父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點

父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點

關鍵字：

行李安全跨國旅行違禁品風險法律責任旅日提醒

讀者迴響

熱門新聞

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

方志友爆婚變2天後「首露臉鬆口19字」

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機

美系外資記憶體股首選改推旺宏　唱衰南亞科、華邦電調降評等

海峽封鎖亞洲3國斷油超慘　台灣能源存量曝

井端弘和遭背叛？日媒揭洩密疑雲

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面