誰拿走了救生圈？台東縣府巡檢補設　強化水域遊憩安全機制

▲台東縣府巡檢補設，強化水域遊憩安全機制。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著天氣逐漸轉暖，水域遊憩活動日益增加，台東縣政府持續強化相關安全措施。縣府表示，除每年4月至9月於杉原灣設置救生員駐點巡守外，亦委託專業團隊定期巡查全縣水域遊憩熱點，進行安全宣導並檢視現場救生設備。近期巡查發現部分據點救生圈遺失，已即時補設，確保緊急救援設備完整，同時呼籲民眾使用後應歸位，共同維護公共安全。

台東縣政府觀光發展處指出，縣內各主要水域遊憩據點均建立定期巡查機制，持續掌握安全設施狀況。巡查過程除加強水域安全宣導外，也同步檢視救生圈、警示設施及告示牌等是否完善；如發現設施缺失或損壞，均立即通報並進行補充或修復，以維持基本安全功能。

觀光發展處進一步說明，巡檢單位近期於烏石鼻沙灘、馬武窟溪、金樽漁港等5處水域遊憩地點，發現原設置的救生圈因不明原因遺失，經巡視周邊未見蹤跡，初步研判可能為使用後未歸位所致。縣府提醒，救生圈為緊急救援重要設備，一旦缺失，恐影響第一時間救援效率，增加意外風險。

此外，為改善過去各單位設置告示牌樣式不一的情形，台東縣政府自113年起推動水域遊憩熱點告示牌整合計畫，全面盤點全縣約70處據點，逐年汰換老舊設施，統一版面設計並更新安全資訊內容，提升識別度與實用性。

縣府表示，未來將持續透過巡查管理、設施整備及安全宣導等多元措施，強化水域遊憩安全環境，並呼籲民眾共同維護公共設施，讓遊客能安心親近台東豐富的海洋與水域資源。