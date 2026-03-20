張啓楷讚黃敏惠體育施政　跨黨派共推運動發展

▲▼ 百人共舞點燃聖火！嘉義市運會登場 張啓楷認同黃敏惠體育施政 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



「115年嘉義市運動會」今（20）日在嘉義市東區體育館盛大舉行。嘉義市長黃敏惠親自出席開幕典禮，為參賽選手加油打氣，期勉選手在競技場上突破自我。台灣民眾黨嘉義市長參選人張啓楷亦受邀出席，他不僅對盛大的開幕儀式表示讚賞，更公開表態認同黃敏惠市長長期以來透過「實質獎勵」提升嘉義市體育競爭力的施政方針。

開幕典禮在主辦單位精心安排的百人共舞表演中揭開序幕，氣勢磅礡、活力十足，充分展現嘉義市推動全齡運動的成果。隨後由男女選手手持聖火繞場一周，登上聖火台點燃象徵榮耀與希望的聖火，並進行大會旗進場及升旗典禮。整體流程緊湊有序，現場氣氛熱烈，展現出嘉義市作為運動城市的蓬勃朝氣。

台灣民眾黨嘉義市長參選人張啓楷在現場表示，運動不僅是健康的基礎，更是城市競爭力的重要軟實力。他特別提到，非常認同黃敏惠市長以實質獎勵制度來激勵基層選手與教練的作法，認為這對於留住人才、提升嘉義市在全國賽事的能見度至關重要。張啓楷強調，未來若有機會服務市民，將在現有的良好基礎上，持續加大體育資源投入，讓運動融入市民日常生活。

今日張啓楷行程滿檔，在趕赴運動會開幕前，先行出席了「關廂境廟」於農曆二月二日舉辦的土地公聖誕儀典。在廟方祭典中，張啓楷與應邀擔任主祭的黃敏惠市長同場出席，兩位政壇領袖在祭儀中互動自然，展現出對地方傳統文化與民俗信仰的高度重視。

張啓楷指出，嘉義市擁有深厚的文化底蘊與熱情的運動精神，未來他將持續關注基層需求，推動體育競技與地方文化並進，打造一個更具活力、更有凝聚力的現代化嘉義市。