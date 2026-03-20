台東肺功能檢測突破1500人次！3月加開2場　免費篩檢限額100名

▲台東肺功能檢測再開2場限額報名。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化縣民對呼吸健康的重視，臺東縣政府自民國113年起攜手國家衛生研究院推動「簡易肺功能檢測」專案，持續深入社區與職場提供檢測服務，協助民眾掌握自身肺功能狀況。縣府表示，今年累計檢測人數已突破1,500人次，顯示民眾健康意識提升，亦反映基層對預防醫學服務的高度需求。因應報名踴躍，將於3月21日及23日再舉辦2場免費篩檢活動，合計提供100個名額，額滿為止。

臺東縣長饒慶鈴指出，縣府持續推動健康城市政策，致力提升整體公共衛生與生活品質。隨著高齡人口比例逐年增加，呼吸系統健康議題愈發重要，透過前端預防與定期檢測，可有效掌握健康變化。藉由將簡易肺功能檢測帶入社區與工作場所，不僅有助長者即時掌握肺部狀況，也讓勞工族群了解職場環境對呼吸健康的影響，進一步建立自主管理觀念，降低未來疾病風險。

臺東縣政府社會處長陳淑蘭表示，本項篩檢採用簡易肺功能檢測儀器，透過吹氣方式量測肺活量與吐氣能力等指標，檢測流程快速、安全且便利，適合各年齡層參與。若檢測結果出現異常，將建議民眾轉介醫療院所進一步檢查與評估，以利及早發現問題並妥善處置。

縣府進一步說明，成人肺活量會隨年齡增長逐漸下降，尤其氣喘患者或長期吸菸者，肺功能衰退速度較快，且初期症狀不易察覺，易忽略潛在風險。透過簡易肺功能檢測服務，期望協助民眾及早掌握健康狀況，培養良好生活與運動習慣，持續打造健康友善環境。

社會處表示，本次免費篩檢活動資訊如下：3月21日（六）上午9時至下午4時30分，地點於臺東縣政府社會處（臺東市桂林北路201號1樓）；3月23日（一）上午11時至下午3時，地點於錠嵂經理人公司（臺東市中興路一段10號1樓）。兩場次合計限額100名，開放所有民眾參加，呼籲有需求者把握機會踴躍報名。