家有12歲以下子女可請外傭　王婉諭轟政院：父母需要的是強化公托

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院昨（19日）宣布，4月13日起，將開放家中有12歲以下孩子就能申請外籍幫傭，然而，時代力量黨主席王婉諭開轟，因為付不起托育費才留在家的媽媽，更不可能有餘裕再請一個人，她喊話，台灣的父母需要的，是不管收入高低都能放心送托、安心上班，開放外籍幫傭，這條路走下去，育兒的負擔會越來越分成兩個世界。

王婉諭表示，帶過小孩的人都知道那個瞬間，也就是一下班推開門，孩子在哭，髒衣服堆在沙發上，腦袋裡轉著明天開會的報告，一打一已經很疲憊，多寶家庭則是每天倒數自己還能撐幾個小時。

王婉諭透露，她有4個孩子，在最混亂的產假和育嬰假期間，其實請過幫傭，至今仍記得那種家裡多一雙手的感覺，終於有辦法好好呼吸一次，只有經歷過的人才懂。

而看到行政院宣布4月13日起家中有12歲以下孩子就能申請外籍幫傭，王婉諭說，她能理解一些家庭的如釋重負，限制鬆綁後，以前想請卻不能請的人，終於有了選項。

但，王婉諭進一步指出，她同時想到的，是那些連選項都沒有的家庭，勞動部說，放寬後有144萬戶家庭受惠，她反覆看了這個數字，其實是「符合資格」的數字，而不是「負擔得起」的數字。

王婉諭說，外籍幫傭月薪加上就業安定費、仲介費分攤，一個月至少2萬5千元，一個雙薪收入10萬的家庭，再加房貸和私幼學費，光這三項就逼近8萬，還沒算孩子的醫藥、保險、生活雜支。

至於政院表示，放寬外籍幫傭是為了釋出婦女勞動力，王婉諭直指，去年底的調查顯示，台灣女性最需要的育兒政策前三名是友善職場、托育安全、擴大公托，開放外籍幫傭排在最後面，支持度只有一成八。

王婉諭強調，女性被迫離開職場，最常見的原因有兩個，第一個，是不放心把孩子交給不熟悉的人，受過專業訓練的保母，家長都要觀察再三才敢託付了，更何況是沒有受過托育訓練的外籍幫傭。

至於女性被迫離開職場的第二個原因，王婉諭表示，也就是請人顧比自己去上班還貴，那些因為付不起托育費才留在家的媽媽，更不可能有餘裕再請一個人。

王婉諭感慨，這兩個核心困境的原因，外籍幫傭政策都碰不到。她不解，為什麼《托育專法》在立法院審了又審，卡了又卡，每一步都走得艱難？放寬外籍幫傭資格卻走得這麼快、這麼順？

王婉諭猜想，大概是因為強化公托、建立監管、培養本土照顧人力，每一件都是苦工，然而讓家庭自己去市場上找幫傭，對政府來說最省事，但這種省事，就只是把照顧責任再一次推回家庭裡，推回女性身上。

因此王婉諭不禁擔憂，這條路走下去，育兒的負擔會越來越分成兩個世界，有經濟餘裕的家庭，花錢換時間；撐不出這筆預算的家庭，繼續在職場跟家庭的縫隙裡咬牙。

最後，王婉諭喊話，台灣的父母需要的，是不管收入高低都能放心送托、安心上班的那一天，這一天，不會因為開放外籍幫傭就到來，這一天的到來，是需要政府去做那些最難的事。