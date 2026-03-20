環境部聯手新北消防局　砸19億蓋北區化災訓練中心

▲環境部化學物質管理署蔡署長參觀ERCA。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

為了提升國內化學災害的應變能力，環境部化學物質管理署長蔡孟裕今天（20日）前往新北市消防局「緊急應變指揮學院（ERCA）」進行深度交流。雙方宣布，將斥資高達 19億9,179萬元，由新北市消防局代辦建置「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」，預計將於今年（2026年）9月正式動工。

據調查，由於化學物質在現代科技產業運用廣泛，一旦發生事故，對救災人員與周邊民眾皆具高度風險。化學署長蔡孟裕強調，目前北部地區仍缺乏完善的毒化災搶救訓練基地，因此特別編列近 20 億元預算，規劃在 114 年至 118 年間，委託新北市消防局打造專業訓練中心。

▲新北市消防局局長與蔡署長進行意見交流。（圖／記者陸運陞翻攝）

參訪過程中，化學署一行人實地觀摩 ERCA 的「VR 模擬演練系統」。這套系統能讓指揮官在虛擬實境中進行高難度的化災演練，並強化跨機關的協調機制。消防局局長陳崇岳指出，化災現場專業度極高，唯有透過中央與地方密切配合，結合高科技實務訓練，才能確保第一線弟兄的救災安全。

這座「北區複合型災害訓練中心」預計於 118 年完工。新北市消防局表示，未來將持續配合中央政策，強化化學災害防救體系，建構更安全的化學防護網，守護國人生命財產安全。

▲環境部與新北消防局同仁合影。（圖／記者陸運陞翻攝）