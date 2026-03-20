　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高中生「玩很大」網路簽賭欠38萬　債主校門口撒傳單：別玩躲貓貓

▲散發傳單逼債的江姓男子案發4小時後遭台東刑警大隊捕獲。（圖／花蓮警分局提供）

散發傳單逼債的江姓男子案發4小時後遭台東刑警大隊捕獲。（圖／花蓮警分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮警方18日中午接獲報案稱，1輛汽車行經花蓮市某高中前，丟撒散布校內學生積欠債務傳單，造成校方及學生的恐慌。花蓮分局旋即展開調查並立即掌握犯嫌身分，同步通報台東縣警察局刑警大隊協助追查，並在案發後4小時由台東縣警察局刑警大隊成功緝獲犯嫌，並依涉嫌恐嚇罪移請台灣花蓮地方檢察署偵辦。

據了解，該校一名學生，因網路簽賭欠下近38萬8千元賭債無力償還，遭對方21歲江姓犯嫌逼債，還開車到校門口堵人，還散發印有高中生頭像的傳單，想逼對方出面還債，校方發現後立刻報警處置，最終於4個小時內在台東逮捕江男，全案依《刑法》恐嚇罪，移送花蓮地檢署偵辦。

據了解，傳單上印著尋人啟事，內容提及，「欠債跑路小小年紀不學好，自己做的事不敢承認，38萬8而已就玩躲貓貓」。

警方調閱監視器，發現江姓嫌犯駕駛黑色轎車行經高中校門時，丟擲傳單在校門外道路上，當天獲報後即鎖定嫌犯逃往台東，案發4小時內，就在成功鎮逮捕江嫌，全案依恐嚇罪移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮分局呼籲民眾，切勿以不當方式散布涉及他人隱私或債務之訊息，避免造成社會恐慌或影響公共秩序；此外，若民眾發現可疑情事，應即時通報警方處理，共同維護社會安寧與校園安全環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美超微夜盤跌幅擴大　重挫逾20%
孫燕姿「大巨蛋8萬張票售完」　確定不加場
清大「校務基金」5000萬賺到48億　背後操盤手曝光
快訊／美超微發布聲明
共生社區練習曲：照護之外，我們還能不能一起生活？
小S大女兒留美1年多「解放三角泳褲」！比基尼裸背外露

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

兩段式左轉被撞飛！台中婦雙腳骨折　倒地不起驚悚畫面曝

詐團折手機滅證！礁溪警草叢苦尋1小時　拼出真相再逮13人

環境部聯手新北消防局　砸19億蓋北區化災訓練中心

京華城案26日將宣判　沈慶京、李文宗延長境管科控8個月

彰化嬤遭3犬瘋狂撕咬「慘縫200針」絕望求神明顯靈　終逃死劫

高中生「玩很大」網路簽賭欠38萬　債主校門口撒傳單：別玩躲貓貓

北市信義區停車場竊10萬！他環島逃亡躲花蓮　邊跑路還邊偷

快訊／新莊婦人高處墜落！失去呼吸心跳命危　送醫搶救中

長期霸占市有地蓋道館、招待所　高雄市府強拆仁武8違章建築

喊「洗歡尼」收15萬抖內還拿寶寶幣　女直播主翻臉亂告性騷慘了

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」提前分流盼降低壅塞與事故

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

金門沙灘驚見疑似未爆彈　軍方緊急帶回處理

兩段式左轉被撞飛！台中婦雙腳骨折　倒地不起驚悚畫面曝

詐團折手機滅證！礁溪警草叢苦尋1小時　拼出真相再逮13人

環境部聯手新北消防局　砸19億蓋北區化災訓練中心

京華城案26日將宣判　沈慶京、李文宗延長境管科控8個月

彰化嬤遭3犬瘋狂撕咬「慘縫200針」絕望求神明顯靈　終逃死劫

高中生「玩很大」網路簽賭欠38萬　債主校門口撒傳單：別玩躲貓貓

北市信義區停車場竊10萬！他環島逃亡躲花蓮　邊跑路還邊偷

快訊／新莊婦人高處墜落！失去呼吸心跳命危　送醫搶救中

長期霸占市有地蓋道館、招待所　高雄市府強拆仁武8違章建築

喊「洗歡尼」收15萬抖內還拿寶寶幣　女直播主翻臉亂告性騷慘了

這娃娃太逼真　顧客驚喜發現「野生刷尾負鼠」藏機場免稅店貨架

高虹安攜手市議會參訪東京都廳　拜會駐日代表處分享訪日交流豐碩成果

兩段式左轉被撞飛！台中婦雙腳骨折　倒地不起驚悚畫面曝

閒置逾1年S Hotel掛上「OOD」招牌！雀客證實：最快第三季營運

遭喀麥隆以「台灣、中國一省」矮化　我國25年來首度缺席WTO部長會議

川普提「珍珠港事件」狠酸日記者　美學者：不尋常且令人震驚

子彈卡進臉頰！中國女遊客「打卡拍美照」泰射擊場　下秒中彈

阿鬧恢復「自由之身」返家！結束柬埔寨766日惡夢　最感謝3對象

哭了！孫燕姿睽違12年重返「大巨蛋8萬張票光速售完」確定不加場

美式賣場必買「洗衣神陣容」升級了！ARIEL全新限定配方終結洗衣難題

【這樣誰賠？】國中生騎UBike左轉 被直行車迎面撞擊趴地！

社會熱門新聞

即／晚安小雞回來了！班機剛落地就被逮

中油最貪執行長徐漢涉貪2700萬判決前落跑

台中情侶雙屍案　女方父認屍淚崩：比炸傷還恐怖

最貪執行長「火車+小黃」衝屏東　路線曝光

晚安小雞談1300萬：這個story有點too long

快訊／北市士林「1男高處墜2樓露台」！　臟器外露死亡

阿嬤下田遭4惡犬圍攻　全身傷慘縫200針

高雄驚傳國小生持美工刀抵同學下巴

獨／高階警官兒性騷女警遭記大過調職　

聯結車夾爛自小客　52歲教授慘死

快訊／新北工人遭「鋼板重擊後腦」！送醫搶救無效亡

即／晚安小雞移送畫面曝！遭通緝坦承「2年前的事情」

徐漢疑棄保潛逃鄰居：他說是被冤枉

上櫃建設公司涉內線交易　董事長50萬交保

更多熱門

相關新聞

郵局數位轉定存限額砍200萬　114萬戶今起受影響

郵局數位轉定存限額砍200萬　114萬戶今起受影響

郵局數位轉定存額度縮水，今天(14日)起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定存」轉存本金，單筆及每月累計上限從300萬元降至100萬元，限額大砍200萬元，預估114萬戶將受影響。

陸完成6G第一階段全技術試驗 一部4K電影一秒內可下載完成

陸完成6G第一階段全技術試驗 一部4K電影一秒內可下載完成

伊朗網路全斷線！平民收不到訊息傷亡增

伊朗網路全斷線！平民收不到訊息傷亡增

熱血棒球魂大復活　全台地下簽賭單日金額40億

熱血棒球魂大復活　全台地下簽賭單日金額40億

台鐵網路購票「VISA信用卡無法付款」　金融機構修復中

台鐵網路購票「VISA信用卡無法付款」　金融機構修復中

關鍵字：

花蓮高中生網路簽賭欠債償還債主校門口傳單逼債

讀者迴響

熱門新聞

伊朗處死19歲冠軍　公開「執行絞刑」逼認罪

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

高市早苗「跳過翻譯回1句」　川普驚呆：妳聽得懂喔

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

方志友爆婚變2天後「首露臉鬆口19字」

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

募資13萬玩南美挨轟！「台灣女孩」道歉曝動機

美系外資記憶體股首選改推旺宏　唱衰南亞科、華邦電調降評等

海峽封鎖亞洲3國斷油超慘　台灣能源存量曝

井端弘和遭背叛？日媒揭洩密疑雲

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面