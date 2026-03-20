高中生「玩很大」網路簽賭欠38萬　債主校門口撒傳單：別玩躲貓貓

▲散發傳單逼債的江姓男子案發4小時後遭台東刑警大隊捕獲。（圖／花蓮警分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮警方18日中午接獲報案稱，1輛汽車行經花蓮市某高中前，丟撒散布校內學生積欠債務傳單，造成校方及學生的恐慌。花蓮分局旋即展開調查並立即掌握犯嫌身分，同步通報台東縣警察局刑警大隊協助追查，並在案發後4小時由台東縣警察局刑警大隊成功緝獲犯嫌，並依涉嫌恐嚇罪移請台灣花蓮地方檢察署偵辦。

據了解，該校一名學生，因網路簽賭欠下近38萬8千元賭債無力償還，遭對方21歲江姓犯嫌逼債，還開車到校門口堵人，還散發印有高中生頭像的傳單，想逼對方出面還債，校方發現後立刻報警處置，最終於4個小時內在台東逮捕江男，全案依《刑法》恐嚇罪，移送花蓮地檢署偵辦。

據了解，傳單上印著尋人啟事，內容提及，「欠債跑路小小年紀不學好，自己做的事不敢承認，38萬8而已就玩躲貓貓」。

警方調閱監視器，發現江姓嫌犯駕駛黑色轎車行經高中校門時，丟擲傳單在校門外道路上，當天獲報後即鎖定嫌犯逃往台東，案發4小時內，就在成功鎮逮捕江嫌，全案依恐嚇罪移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮分局呼籲民眾，切勿以不當方式散布涉及他人隱私或債務之訊息，避免造成社會恐慌或影響公共秩序；此外，若民眾發現可疑情事，應即時通報警方處理，共同維護社會安寧與校園安全環境。