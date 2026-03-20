會出兵護航何莫茲海峽？　顧立雄否認：國軍最重要任務守住台澎金馬

記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普日前抨擊盟友袖手旁觀，不肯協助重啟啟荷姆茲海峽。日本與英國、法國、德國、義大利、荷蘭19日聯合發表聲明，已準備好支持相關行動，確保商業船舶能安全通過荷莫茲海峽。有部分名嘴也呼籲，這對台灣是機遇，應主動表態爭取。對此，國防部長顧立雄今（20日）受訪時表示，中共威脅日益提升，國軍重心是守在台澎金馬周圍，這是最重要任務，對於假設性問題目前沒有做思考。

▲一艘貨船在阿拉伯灣駛向阿拉伯聯合大公國的荷姆茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）



川普日前抨擊盟友袖手旁觀，不肯協助重啟啟荷姆茲海峽，川普也點名日本、法國、中國、韓國、英國等協助護航荷姆茲海峽。今日稍早，日本與英國、法國、德國、義大利、荷蘭19日聯合發表聲明，已準備好支持相關行動，確保商業船舶能安全通過荷莫茲海峽。

資深媒體人矢板明夫表示，這對高度依賴能源進口的台灣可能是機遇。台灣應反其道而行，主動表態。另外也有部分獨派作家認為，賴清德政府應研議派遣海軍參與護航。

對此，顧立雄下午受訪時表示，每天都要面對這樣的海上灰帶襲擾、中共日益提升的威脅，國軍的重心還是會守在台澎金馬周圍，因應所有可能突發狀況，這是國軍最重要任務。這是假設性問題，目前沒有做這樣的思考。

行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄午後進入議場備詢，藍委徐巧芯質詢時也關切此事，徐詢問，如果美方也要求台灣協防、保護荷姆茲海峽，行政院具體態度為何？

卓榮泰回應，政府最要保護的就是國人跟航行船隻安全，國軍最大能力是保衛國家、國人、屬於中華民國籍的船舶跟航空，超出這之外的都不是行政院職權，所以目前沒有這樣的計畫。

顧立雄表示，每天都有至少五艘以上中共軍艦在台海周邊，還有這種可能軍事威脅，國軍重心當然放在台海周邊。對於藍委詢問是否協防荷姆茲海峽？顧立雄回應，迄今為止，國防部沒有思考到要有這樣的行動，這是假設性問題，至今也沒有接獲到這樣的要求，國軍防衛重心就是在台澎金馬。