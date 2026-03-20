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陳其邁訪美3大突破！返台曝心得：電力就是算力、算力就是國力

▲▼ 陳其邁訪美3大突破！返台曝心得：電力就是算力、算力就是國力。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁訪美3大突破！返台曝心得：電力就是算力、算力就是國力。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁率市府團隊出訪美國，11日至18日行程馬不停蹄成功達成三大突破，包括「台美日半導體戰略三角」、「矽光子產學合作」及「輸出高雄城市主權AI經驗」。他今日凌晨剛返抵國門，持續展現鐵人精神，出席活動，被問及訪美心得，他直言，「深刻理解到電力就是算力，算力就是國力，在我們台灣，這個不管是電力也好、算力也好，都還有待努力。」

陳其邁出訪美國，今日凌晨4點多才剛飛抵台灣，一早就展現鐵人精神，現身高雄展覽館參加高雄智慧城市展，會前接受聯訪時回應高雄成為輝達GTC大會官方展示的城市治理典範案例一事回應，高雄燈塔計畫是目前全球規模最大的生成式AI應用示範，其他的國外城市，不管是美國或者是歐洲雖開始在做，但規模都不大。

▲▼ 陳其邁訪美3大突破！返台曝心得：電力就是算力、算力就是國力。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁出席全球最大人工智慧盛會NVIDIA GTC大會，透過「智慧高雄燈塔計畫」向國際展現高雄「主權 AI」的實踐。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁指出，高雄資料最多，訓練參數項目也是最多，市府團隊跟NVIDIA的高層就技術性部分，也有非常多的討論，因為視覺語言模型用在城市治理，高雄是第一個，而且是規模最大，我們走在前面。 在模型訓練的時候需要算力，陳其邁說，這一次也深刻理解到「電力就是算力，算力就是國力，在我們台灣，這個不管是電力也好、算力也好，我們都還有待努力，這個是在infrastructure （基礎設施）的層面。」

陳其邁表示，希望高雄市燈塔計畫未來在訓練完進行模擬後，能夠直接嫁接，譬如號誌管制，或者是各種物理AI的這些應用。對於整個系統的架構，這次都有跟NVIDIA、電信網路AT&T、Google高層會面，就智慧城市的相關應用，進行非常深入的討論。

▲▼ 陳其邁訪美3大突破！返台曝心得：電力就是算力、算力就是國力。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁訪美三大突破，確立台美日半導體戰略三角、促矽光子產學合作、輸出城市主權AI經驗。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府表示，此次陳其邁訪美首要突破，確立台美日半導體戰略三角，寫下台灣城市外交新頁，不僅由高雄市政府與日本熊本縣廳首度組成「台日城市聯合訪美團」，共同前往亞利桑那州，更促成與亞利桑那州州長凱蒂·霍布斯（Katie Hobbs）、熊本縣知事木村敬三方正式簽署「經濟交流促進備忘錄」，宣告確立「半導體戰略三角」。

另外，延續戰略熱度，搶佔次世代「矽光子」技術與國際人才先機。高雄市政府訪團亦前往享譽全球的「光學之谷」土桑市（Tucson），與亞利桑那州商務廳、皮馬郡與土桑市政府，攜手亞利桑那大學及國立中山大學進行產官學六方深入對話，更共同簽署「六方半導體生態系與全球人才夥伴合作備忘錄」，進一步由州政府層級落實與地方政府與學術機構的連結，開啟人才培育的合作對接。

▲▼ 陳其邁訪美3大突破！返台曝心得：電力就是算力、算力就是國力。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲搶佔次世代「矽光子」技術與國際人才先機，高雄市政府與亞利桑那州商務廳、皮馬郡與土桑市政府，攜手亞利桑那大學及國立中山大學簽署「六方半導體生態系與全球人才夥伴合作備忘錄」。（圖／記者賴文萱翻攝）

完成六方MOU簽署後，陳其邁旋即拜會全球光學研究權威亞利桑那大學（UofA），針對「矽光子」技術進行深度對接。亞利桑那大學提出「矽光子亞利桑那高雄中心（SPARK）」構想，開啟中山大學與亞利桑那大學的強強聯手。

為在後摩爾定律時代的矽光子戰場奪得先機，市府團隊並與汎銓科技（MSS USA）美國子公司拜會，會同光程研創及 Chi3 Optics等技術團隊交流，透過產學合作與人才共同培育，期待將高雄打造為全球光電半導體研發的關鍵樞紐。

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