國際美容展登場　台南藝群醫美布局新加坡拚國際能見度

▲2026台北國際美容展登場，藝群醫美集團展示PDRN保養品。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／綜合報導

2026年台北國際美容展將於3月20日至23日在台北世貿中心登場，匯集國內外美容品牌與專業買家，被視為觀察亞洲美容市場動向的重要指標，今年藝群醫學美容集團攜旗下「Dr.藝群保養品」參展，主打PDRN保養品與跨境電商布局，產品已外銷新加坡及東南亞市場，積極提升國際能見度。

藝群指出，此次主打的PDRN（聚去氧核糖核苷酸）為近年備受關注的保養成分，源自鮭魚DNA，主打協助肌膚保濕與維持光澤。品牌以醫師專業觀點切入，強調以溫和、日常護膚為核心，讓成分概念更貼近日常使用情境。

董事長王正坤醫師表示，保養品市場已從過去偏重話題與包裝，逐漸轉向重視成分透明與使用邏輯的理性消費模式。隨著消費者知識提升，也帶動品牌朝多元設計與科學導向發展，生技保養品逐步成為市場焦點。



據了解，王正坤醫師兼具皮膚科醫師與企管博士背景，長期投入美容醫學教學與產業發展，目前亦擔任台灣美容醫療促進協會理事長。藝群醫美集團旗下擁有保養品牌與全台22家醫美診所，持續深化醫療與保養整合布局。

除了產品展示，藝群今年也在展區設計互動體驗活動「甜心高爾夫」，以輕鬆方式吸引民眾參與，拉近醫美品牌與消費者距離，成為展場亮點之一。