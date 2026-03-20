不是廚餘機！一票人大推1招「剩食處理法」：不會臭也不長蟲

▲原PO聽聞，很多人會把廚餘冰在冷藏。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

丟廚餘時超怕聞到惡臭！一名網友表示，好奇是否有人會把廚餘先冰在冰箱，等垃圾車來再丟，文章引發一票網友點頭回應，「我婆婆會，第一次看到蠻驚訝的」、「不會長小蚊子也不會有異味」。也有人崩潰分享，家人習慣把廚餘冰進冷凍庫，某次拿出來準備退冰，才發現袋子裡裝的根本不是食物，而是廚餘。

一名網友在Threads發問，在家煮三餐難免產生廚餘，想請問大家都是怎麼處理的？原PO也分享了一個據說比較不易產生異味的做法，「有人會把廚餘先冰進冰箱，等到垃圾車來的時候再拿出來丟嗎？」

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文章曝光後，一票人也點頭這樣做，「我有固定一個大保鮮盒裝廚餘，放冰箱冷藏，倒垃圾就拿去倒」、「夏天一定要冰！不然馬上就生蟲了」、「會！這樣不會長小蚊子也不會有異味」、「我婆婆會，第一次看到蠻驚訝的，後來想一想好像又蠻有道理的」。

冰冷凍不會臭！苦主曝糗事：退冰才知是廚餘

不少人則是直接冰冷凍庫，「我欸！放冷凍這樣才不會臭」、「直接冷凍，再拿去丟，不會臭」、「我姊住我隔壁，常常會拿一袋袋的東西，來跟我借冷凍櫃冰，有一天我不小心拿錯，以為是我冰的東西，退冰後…才知道那是廚餘」、「只能放冷凍，冷藏會充滿驚喜」。