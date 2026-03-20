北市信義區停車場竊10萬！他環島逃亡躲花蓮　邊跑路還邊偷

記者邱中岳／台北報導

北市信義區松壽路地下停車場發生汽車財物竊案，胡姓被害人表示，10日上午10時許將車輛停放於停車場後離開，但離去前未將車門上鎖，直到11日取車時，發現車內現金約新台幣2300元、手機及信用卡遭竊，且信用卡已被盜刷，立即前往三張犁派出所報案，警方持續追查鎖定在19日於花蓮逮捕竊嫌。

警方初步了解，遭竊信用卡被盜刷金額約3萬至4萬元，加上車內一支蘋果手機及遭竊現金，整體損失金額約新台幣10萬元左右，警方受理後已調閱停車場及周邊監視器畫面，發現一名身材壯碩男子於案發時段進入停車場，徒手翻找車內物品，相關影像仍持續比對，以釐清犯嫌身分。

▲北市信義區停車場竊走10萬，王嫌「環島式逃亡」，邊偷邊跑路。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，29歲的王姓竊嫌在得手後展開環島之旅，短短一周就跑遍雙北、台中、高雄、屏東，最後躲在花蓮，逃亡期間還盜刷被害人信用卡，並且在各大車站、觀光地點繼續動手行竊，一周內至少在各縣市涉及五起竊盜案件。

警方鎖定王姓嫌犯躲藏在花蓮地區，立刻上門逮人，並查扣多項失竊的贓證物，目前由北市信義分局帶回偵訊，也通知相關單位了解各地涉案狀況，訊後依照竊盜罪嫌將王姓嫌犯移送法辦。