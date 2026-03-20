彰化嬤遭3犬瘋狂撕咬「慘縫200針」絕望求神明顯靈　終逃死劫

▲彰化阿嬤遭3隻流浪狗圍攻造成全身200多處撕裂傷。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埤頭鄉一名 76 歲的陳姓阿嬤，日前在韭菜田從事農作時，遭到3隻惡犬無預警圍攻。造成全身布滿200多處撕裂傷，特別是手腳臀部與背部傷勢最為嚴重，目前仍在醫院接受治療，今天受訪時仍驚惶未定，家屬除了心疼，也出面控訴當地犬隻管理鬆散，已經危害民眾生命安全。

回憶起事發當下，陳姓阿嬤躺在病床上，語氣虛弱、心有餘悸，她表示當時正在田裡忙著撿韭菜花、當時手拿東西，旁邊竟衝出3隻大狗，猛烈往她身上瘋狂撕咬，阿嬤在求救無援的情況下體力不支倒地，喊救命也沒人聽到，眼看就要支撐不住，只好在心中祈求家裡神明廳的眾神明，將狗狗驅離，說也奇怪，狗群這才散去，讓她撿回一條命。

▲▼彰化阿嬤遭3隻流浪狗圍攻造成全身200多處撕裂傷，牽單車返家向鄰居求助。（圖／民眾提供）

家屬悲憤指出，阿嬤自3月11日入院至今，已經進行了多次清創手術，身上大大小小的傷口竟高達 200 多處，尤其是四肢、臀部及背部的撕裂傷深可見骨，非常嚴重。

醫師特別指出，狗咬傷與一般車禍擦傷不同，車禍傷口的沙土通常只在表面，但狗牙會將細菌與大量泥土深埋進肌肉層內，導致清創極為困難且極易發炎化膿。儘管醫療團隊已多次進行清洗與手術縫合，但傷口深處仍持續冒膿，後續預計還需接受高壓氧等療程。

▲彰化阿嬤遭3隻流浪狗圍攻造成全身200多處撕裂傷。（圖／民眾提供）

家屬調閱監視器後發現，這3隻犬隻疑似是1隻受養的家犬及2隻流浪狗，更令人心寒的是，就在阿嬤被咬的前一天，社區內才剛有一名年輕人受害，沒想到隔天就輪到阿嬤。家屬強調，飼主若不善盡管教義務，或是政府對流浪犬隻管理持續消極，農民每天下田就像在博命，盼別再有受害者發生。

動防所指出，本案將持續與警察單位保持聯繫並提供必要協助，辦理監視器調閱及現場訪查作業，並進一步查訪疑似飼養來源之養雞場，以釐清犬隻實際飼主及管理情形。另針對該案發地點，動防所已規劃加強巡查、捕捉及TNVR（捕捉、絕育、疫苗注射及回置）等措施，以降低遊蕩犬隻風險。

▲埤頭鄉深夜狗追咬騎士。（圖／吳錦潭議員提供）