華醫校園徵才爆量1700職缺　護理師起薪5萬搶才激戰

▲中華醫大2026校園徵才博覽會盛大登場，近百家企業進駐搶才。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學20日舉辦2026校園徵才就業博覽會，吸引近百家產企業進駐，釋出超過1700個職缺，其中醫院與照護機構多達71家，光護理師職缺就超過1000個，成為現場最搶手職類之一。

此次徵才活動由校長李碧娥主持開幕，並邀集曾秋瑾、洪儷瑋及梁偉玲等產官學代表共同啟動。今年以「智慧醫療、駿程萬里」為主題，結合AI科技趨勢，象徵醫療與數位轉型並進。

校方指出，除了護理師需求強勁，醫事檢驗師、驗光師、語言治療師等專業人才同樣炙手可熱，不少職缺月薪落在5萬至7萬元，年薪上看百萬元。學生把握機會現場面試、投遞履歷，期待畢業即就業。

值得關注的是，《驗光人員法》10年落日條款今年1月屆滿，驗光產業全面納入醫事管理體系，從業人員須具備國家證照，帶動驗光師與驗光生薪資行情上揚。同時，隨著產業對安全與環保要求提升，環安衛（EHS）專業人才也成為科技與製造業搶手職缺。

李碧娥表示，學校長期深耕醫護與健康產業人才培育，並導入智慧科技與跨域課程，強化學生實務經驗與職場競爭力。透過校園徵才平台，希望企業找到合適人才，學生也能順利銜接職場，發揮所長。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與市府勞工局也肯定學校辦學成果，並表示政府將持續推動青年就業與職能提升政策，協助新鮮人順利進入職場。

活動現場氣氛熱絡，不少企業直接派主管駐點面試，甚至祭出福利與紀念品吸引人才；學生則一邊比較薪資條件、一邊評估職涯方向，整個會場就像一場現實版的「職涯選秀」。

說到底，當產業缺人、學校拚培育，校園徵才早就不只是找工作，而是一場關於未來的提前選擇——誰準備好了，誰就先上場。