溪北交通弱勢喊了幾年？蔡育輝盼公車捷運化　黃偉哲允諾2027年編列

▲台南市議員蔡育輝於議會質詢，關注溪北交通與發展問題。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



台南市議會20日進行三讀議案審議，市議員蔡育輝再度為溪北地區發聲，直指縣市合併後溪北發展長期被忽視，交通不便問題遲遲未解，導致人口外流與高齡化加劇。他呼籲市府正視基層需求，盼在2027年預算中推動「公車捷運化」，讓長者至少「有車可搭、有病可看」。

蔡育輝指出，溪北地區在國土規劃中，多數被劃為農業發展區及國土保育區，產業發展受限，就業機會不足，使年輕人口持續外移。原本約50萬人口已降至約45萬，人口老化問題日益嚴重，而交通不便更讓長者出門困難重重。

他強調，在審查台南大眾運輸系統綠線可行性研究時，特別提出附帶條件，建議市府在116年預算中，針對溪北地區規劃捷運先進運輸系統、鐵路立體化、公車捷運化或小黃公車等方案，並送議會討論，以補足區域交通落差。

蔡育輝進一步指出，目前台南鐵路立體化及捷運整體預算高達約3000億元，雖然地方支持重大建設，但資源多集中於溪南地區，溪北居民仍面臨通勤與就醫不便的困境，「看個病要七轉八轉」，對年長者而言更是一種負擔。

對此，台南市長黃偉哲回應表示，市府已注意到溪北交通需求，允諾在116年交通預算中推動公車捷運化政策，讓溪北鄉親能逐步感受到交通改善，強化區域發展均衡。

交通這件事，從來不只是移動，而是機會的分配。當一個地方連「出門」都變成門檻，再多發展藍圖也很難落地。溪北要的，其實不多——只是不要被留在原地。