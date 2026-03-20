AI＋電競＋動漫一次到位　崑山科大打造南台灣數位人才基地

▲崑山科大成立「互動媒體與數位娛樂系」，搶攻AI與數位娛樂產業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

搶攻AI與數位娛樂產業浪潮，崑山科技大學宣布自115學年度起，整併原「資訊傳播系」與「電腦與遊戲發展科學學士學位學程」，正式成立「互動媒體與數位娛樂系」（簡稱互樂系）。校方20日於電競暨娛樂技術中心舉辦成立大會與國際動畫大師論壇，並同步與10家企業簽署合作意向書（MOU），提前卡位未來人才培育。

此次活動邀請日本動漫大師小幡公春來台交流，並由《金田一少年事件簿》原畫師淺井香擔任講座教授，為新系注入國際級師資能量。現場匯聚產業主管、高中職校長與系友，共同見證新系成立的重要里程碑。

校方指出，互樂系聚焦「技術、創意、商業」三大核心，導入生成式AI與智慧應用課程，並結合XR（VR／AR／MR）虛擬實境開發系統、元宇宙虛擬人動作捕捉等設備，讓學生在校期間即可參與互動媒體製作、電競轉播及虛擬製作等實務專案，培養跨域整合能力。

侯順雄表示，新系課程整合資訊技術、創意設計與數位行銷，強調AI應用與數據分析能力，目標培養具備即戰力的產業人才，縮短學用落差。

在產學合作方面，10家企業與校方簽署MOU，未來將在人才培育、研發合作與產品開發等面向深化合作。產業界普遍指出，AI內容生成與數位娛樂產業快速成長，企業對具備「跨域整合＋創意變現」能力的人才需求日益迫切，學校此舉正好對應產業趨勢。



此外，高中職端也高度關注新系發展，多位校長與主任表示，學生對AI創作與電競產業興趣持續升溫，互樂系明確定位，有助學生升學與職涯規劃，未來也將透過營隊、競賽與師資交流深化合作。

互樂系籌備主任張世熙指出，此次整併不只是名稱調整，更是教育模式的全面升級，將以培養具備創新思維與整合能力的人才為目標，打造南台灣數位內容與電競人才培育重鎮。

當AI開始寫故事、虛擬世界變成舞台，學校如果還停在單一技能訓練，早就跟不上時代。崑山這一步，說白了，就是把「未來職場」直接搬進教室——學生還沒畢業，戰場已經開打。