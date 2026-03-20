揭李四川民調暴跌原因　吳子嘉曝2好現象：下個月情況會改變

▲李四川。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

美麗島電子報12日公布最新新北市長民調，如果「藍白合」共推李四川對上蘇巧慧，李四川支持度為39.1%，蘇巧慧為38%，差距拉近到1.1個百分點。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉19日分析，民調調查時間李四川還不是候選人，民調會暴跌6.7個百分點，可能那段時間國民黨擋軍購，整個風吹的方向不對，讓支持者退縮，但並沒有跑到蘇巧慧那邊。他強調，現在看到了李四川的態度、盧秀燕對議題表態，接下來國防預算如果通過，下個月情況會改變。

吳子嘉於節目《董事長開講》表示，李四川是11號才被國民黨徵召，不在民調調查時間，那時候還根本不是候選人，民調暴跌6.7個百分點，自己解讀是，可能那段時間國民黨擋軍購，整個風吹的方向不對，立法院的表現讓老百姓覺得害怕，讓支持者退縮觀望，這些支持者並沒有跑到蘇巧慧那邊，蘇巧慧只增加2個百分點。

吳子嘉強調，現在看到了李四川的態度，下個月情況會改變，李四川每天跑攤，一天跑十幾攤，只要蘇巧慧去的地方，李四川就會出現，這很好。

吳子嘉表示，而且另一個好現象，盧秀燕對議題表態、往前衝，接下來國防預算如果通過的話，國民黨在民間形象就會大幅度改變， 在過去九合一的地方選舉，從來不會因為兩岸關係受到影響，都是內政問題影響，這次會鬧這麼兇，就是因為鄭麗文太集中焦點在兩岸，關心選舉比較少。



吳子嘉認為，國防預算一通過，對李四川有好處，風吹回來，親美的國民黨回來，盧秀燕就可以撐起一片天，淡化大幅度親中的味道，回到九合一正常選戰，這樣的情況下，李四川的機會變得非常大，而且新北市是國民黨執政的縣市，在台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜的幫忙，他們加持下去，對李四川會有幫助。

▼《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（圖／記者黃哲民攝）