守護生命第一線　台南企業捐高階救護車強化山區救護量能

▲亨達模具捐贈450萬元高階救護車，強化新化地區救護量能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化到院前緊急救護能力，在地企業亨達模具股份有限公司慷慨捐贈價值450萬元的高階救護車，20日於台南市政府舉行捐贈儀式，未來將配置於消防局新化分隊，成為守護地方生命安全的重要戰力。

捐贈儀式由副市長代表受贈，董事長黃清樹、總經理黃建融及王惠貞女士親自出席，展現企業深耕地方、回饋社會的決心。

台南市長黃偉哲表示，台南幅員廣闊，緊急救護仰賴公私協力。此次捐贈的高階救護車配備先進急救設備，不僅是醫療資源的提升，更承載企業對社會的關懷，市府將妥善運用，守護市民健康。

消防局長楊宗林指出，新化區涵蓋住宅、商業及山區，救護案件多元且繁重。這輛高階救護車內建12導程心電圖機、自動心肺復甦機等設備，相當於把急診室功能延伸到現場，能顯著提升第一時間搶救成功率，也讓救護人員執勤更安全。

市府統計，自2022年起台南救護車出勤已連續4年突破10萬件，2025年更達10萬9319件，平均每輛救護車每年出勤近1800次。在高壓勤務下，救護品質仍持續提升，其中到院前心肺功能停止（OHCA）急救成功率，已從2016年的23%提升至2025年的35.38%，累計成功搶救超過3300人，當中逾600人順利康復出院。

在急性心肌梗塞（STEMI）救護方面，市府早於109年完成全市救護車配置12導程心電圖機，114年執行心電圖檢查達2259人次，成功篩檢115名患者並即時送醫，大幅提升黃金救援時效。

除了硬體設備升級，消防局也積極強化專業能力，近年培育多位傑出救護技術員，並於亞洲緊急醫療救護協會亞洲救護競賽中奪得佳績，展現與國際接軌的實力。

副市長於儀式中頒發感謝狀，肯定企業善舉，並期盼藉此拋磚引玉，帶動更多民間力量投入公益，共同打造更安全宜居的城市。

當一輛救護車不只是車，而是一座會移動的急診室，它載的不只是病患，還有時間、機會，甚至是一個家庭重新完整的可能。