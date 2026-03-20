ATM吞鈔！他狂投訴9年討嘸錢　氣炸開告「銀行虧大了」

▲印度一名男子遭遇ATM吞錢意外，投訴多年無果。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

印度古吉拉特邦（Gujarat）一名男子提款時，莫名遭ATM機台吞鈔1萬盧比，接下來9年多次投訴無果，氣得告上司法機構。最終，銀行被裁定的賠償費用，竟為原金額的30多倍。

ATM吞鈔 投訴討嘸錢

《新德里電視台》報導，2017年2月18日，該男子使用印度國家銀行（SBI）ATM跨行提領1萬盧比，插入卡片並輸入密碼後，機器沒有吐鈔也未列印收據，巴羅達銀行（Bank of Baroda）帳戶卻被扣款，讓他當場傻眼。

3天後，男子前往巴羅達銀行提出書面投訴，同年3月到5月不斷發送電子郵件追蹤進度，多次向印度國家銀行等單位求助，甚至依據《資訊公開法》申請調閱監視器畫面，但所有機關都沒有給他滿意答覆。

走投無路之下，他在同年12月找上準司法機構「消費者委員會」提告。

銀行踢皮球 司法機關判賠

在聽證會上，巴羅達銀行主張ATM屬於印度國家銀行，而且交易紀錄顯示「成功」，因此該銀行不需負責。但「消費者委員會」反駁這番說詞，並指出依照相關法規，未成功領出款項應在5天內退還，銀行明顯違規。

最終裁決中，「消費者委員會」要求巴羅達銀行退還原始金額1萬盧比，附加9%年利率之利息，延遲期間每日支付100盧比延遲補償金。

截至判決出爐的2026年2月26日，延遲天數已達3288天，導致補償金高達32萬8800盧比，再加上精神賠償3000盧比及訴訟費2000盧比，銀行如今共須支付34萬3800盧比（約新台幣12萬元）。