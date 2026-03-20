川普提「珍珠港事件」狠酸日記者　美學者：不尋常且令人震驚

▲美國總統川普在白宮會晤日本首相高市早苗。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普19日回應伊朗突襲問題時，在日本首相高市早苗面前，提起1941年珍珠港事件作為類比，語出驚人的回應，被華府智庫學者評為「不尋常、令人震驚」。

發生什麼事？

川普在白宮橢圓形辦公室會晤高市早苗時，提起了當年讓美國捲入二戰的珍珠港事件。

當時一名日本記者詢問，為何美國與以色列聯手攻擊伊朗前，沒有事先通知日本等盟國。川普指出，這是為了達到出其不意的效果，接下來話鋒一轉，「誰比日本更懂突襲？對吧？你們當年為何沒告訴我珍珠港的事？對吧？」

川普繼續說道，「我覺得你們比我們更相信突襲這一套。」儘管現場傳出笑聲，但他身旁的高市早苗瞪大雙眼，看似做了一個深呼吸，雙手始終交叉放在膝上，全程未發一語。

▼2016年，日本已故前首相安倍晉三訪問珍珠港。（圖／達志影像／美聯社）



美日關係轉變

《紐約時報》指出，數十年來，美國總統一直避免以嚴厲措辭談論珍珠港事件，迫切專注於深化與東京的關係，而日本自二戰後一直都是美國的堅定盟友。

二戰結束後，美國前總統杜魯門以珍珠港事件為由，著手重塑日本戰後社會並推行和平憲法。但到了冷戰期間，美國政府改變官方敘述，轉而形容這是一起歷史悲劇，而非指責日本。在共產主義蔓延至亞洲之際，美國官員急於維繫與日本的盟友關係，並且促成安全與經濟方面的合作協議。

2016年，珍珠港事件屆滿75年，美前總統歐巴馬、日本已故前首相安倍晉三，還一起訪問事件遺址，獻上白色和平百合花圈表達哀悼。

但對川普來說，事情顯然並非如此，這番言論是他無視外交慣例的最新例證。

專家震驚批評

華府智庫「布魯金斯學會」（Brookings Institution）亞洲政策研究中心主任索利斯（Mireya Solís）指出，川普的前任者們鮮少在日本領導人面前詳細談論珍珠港事件，是因為「美國與日本之間經歷了一個非常深刻的和解過程」。

她認為川普的言論「不尋常、令人震驚」，高市早苗「這次訪問的目的是強調共同願景，也就是讓日本與美國團結在一起的緊密連結，而非重提分裂的過去、激烈競爭與戰爭衝突」。