聯結車撞爛自小客！52歲生物藝術先驅命喪西濱　學界不捨

▲曹存慧駕車停靠台61線路肩時遭後方聯結車高速追撞重傷不治。（圖／翻攝自科技藝術研究所）

記者葉品辰／桃園報導

台61線昨(19)日上午發生一起死亡車禍！桃園觀音路段一輛自小客車因故停靠路肩，卻遭後方聯結車高速追撞，整輛車遭擠壓變形、幾乎半毀，52歲曹姓女駕駛受困車內當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。現在傳出死者為國立清華大學藝術學院助理教授曹存慧，是生物藝術界的先驅，消息傳出後震驚學界。

警方調查，事故發生於昨日上午10時37分，曹存慧駕駛自小客車行經台61線南下34公里處時，疑似因故停靠路肩，未料56歲吳姓聯結車駕駛疑未注意前方狀況，從後方猛烈撞上，造成轎車右側騰空卡在中央護欄，右前輪噴飛，車體嚴重變形。消防局獲報後出動人車趕抵，動用破壞器材將人救出並送醫，但因多重外傷仍回天乏術，吳男酒測值為0，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

▲曹存慧被夾在嚴重擠壓變形的車輛中，重傷送醫不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據了解，曹存慧為國內知名生物藝術家，擁有跨足生物科技與藝術創作的專業背景，任教於清華大學科技藝術研究所，並合聘於台北藝術大學新媒體學院，長期致力於跨域藝術創作與研究。

噩耗傳出後，藝術與學界同仁紛紛表達不捨與震驚，直言前一天仍在討論研究計畫，突如其來的意外令人難以接受。警方也呼籲，用路人若遇車輛故障，務必開啟警示燈並設置警告標誌，並儘速移至安全處，以避免二次事故發生。