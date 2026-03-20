安心救護再精進　竹市消防參加國際心肌梗塞年會競賽榮獲優選

▲新竹市消防局由消防人員于欣平、張書瑜及李承晏組隊代表參賽。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「2026 GAMI x TAMIS國際心肌梗塞年會」於3月8日在台大醫院國際會議中心舉行，其中，「到院前心肌梗塞救護大作戰」競賽，吸引來自全國各地22支救護隊伍參賽同場較勁。新竹市消防局由消防人員于欣平、張書瑜及李承晏組隊代表參賽，在激烈競爭中脫穎而出，榮獲優選佳績，名列第五名，展現竹市消防人員優異的到院前緊急救護專業能力。

新竹市長高虹安表示，緊急救護勤務是消防局最重要且最繁重的工作之一，面對心肌梗塞等緊急心血管疾病，第一時間的判斷與處置往往攸關患者生命。市府長期支持消防局持續精進救護技術，透過專業訓練與交流，提升到院前緊急救護品質，為市民提供更即時且安全的生命守護。

消防局長李世恭表示，此次競賽以心肌梗塞到院前救護處置為主題，競賽內容包含心電圖判讀、CPR高品質胸外按壓及心肌梗塞相關醫療知識問答等項目，全面考驗參賽隊伍對急性心肌梗塞的辨識能力、急救技術及團隊合作能力。參賽人員需在有限時間內完成多項專業任務，對臨場反應及醫療判斷能力都是一大挑戰。

消防局進一步指出，此次競賽共有22支隊伍參與評比，取前五名為優勝隊伍，第四名及第五名列為優選。新竹市消防局代表隊憑藉平時紮實的救護訓練與臨場穩定表現，最終榮獲第五名優選成績。透過參與國際醫學年會的競賽交流，不僅提升消防人員到院前心肌梗塞辨識與處置能力，也強化消防與醫療體系之間的專業連結，進一步守護市民生命安全。