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長期霸占市有地蓋道館、招待所　高雄市府強拆仁武8違章建築

▲▼ 某建商佔用市有地興建鴿舍、私人招待所，高雄市府不忍了拆除。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲市有地長期遭佔用興建鴿舍、私人招待所，高雄市府不忍了拆除。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄仁武區慈惠段有8筆長期占用市有地的違章建築，近期高雄市政府堅定執法拆除，不過，高雄市議員陳麗娜痛批，住戶盼能多給點時間搬遷，但市府「昨天貼公告，今天就強拆」，粗暴執法令人嘆為觀止。對此，市府強調，該土地遭長期非法占用，甚至被當成私人招待所，將堅定依法收回長期被占用的市有土地。

陳麗娜指出，澄清巷十一戶違佔戶在今年1月接到拆除大隊公文，給予65天拆遷期限。住戶在這段時間爭取安置及拆遷權益，卻全數被市政府打回票，最後他們只能提出寬宥時間的卑微要求，希望原訂3月15日的拆遷時間，能略微延後到3月底、4月底等，讓他們有充裕時間另找棲身之所，卻也遭到市政府的悍然拒絕。

陳麗娜不解表示，這地方從余政憲縣長到現在，幾十年都沒有處理的急迫性，如今市長即將卸任，卻突然火速處理、一步不讓，也沒有明確的開發標的，實在不懂這是為誰在做嫁衣？

陳麗娜說，住戶從頭到尾「沒有擋拆」，只希望多給點搬家時間，市府不但冷酷拒絕，還將陳設簡單的鐵皮屋說成豪華招待、跑車車庫等，以側翼抹黑的手法污名化住戶，直呼溫暖市長完全不演了，實在令人嘆為觀止。

▲▼ 某建商佔用市有地興建鴿舍、私人招待所，高雄市府不忍了拆除。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼市有地長期遭佔用興建鴿舍、私人招待所，高雄市府不忍了拆除。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 某建商佔用市有地興建鴿舍、私人招待所，高雄市府不忍了拆除。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高雄市財政局表示，本案土地遭長期非法占用，部份作鴿舍、工寮、道場、私人招待所、車庫停放跑車使用，甚至有占用市有地轉租他人情形，市府依法收回長期被占用之市有土地，考量汛期將至，強降雨易致土壤流失、地基掏空等公共安全疑慮之急迫性並避免環境髒亂孳生病媒蚊。

財政局指出，今日拆除雖遇受僱看管鴿舍人等陳抗，但實際鴿舍及招待所的某建商所有人並未出面。違建隊自去年12月通知占用人此處建物屬違建，應於今年3月15日前自行拆除，今現場再說明依法拆除的立場及警力排除，持續進行拆除，收回被占用的市有土地。

財政局強調，市府收回被占用市有地，占用戶本應自行搬遷，今現場陳抗人及某建商的鴿舍、招待所所有人遲不搬遷，仁武區公所至少5次關懷，其多次表達無須協助，獲悉陳抗人已遷往仁武區他處，並無居住問題。財政局表示拆除立場堅定，請占用人儘速配合清理搬離。

財政局及違建隊將持續執行拆除，今早拆除長期占用市有地作賽鴿舍、招待所、跑車車庫的四層大違建，財政局強調依法拆除占用市有地的違建之態度堅定，請占用人務必配合。

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