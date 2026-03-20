高虹安攜手市議會參訪東京都廳　拜會駐日代表處分享訪日交流豐碩成果

▲高虹安市長與李逸洋大使合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安率市府訪團赴日本進行市政考察，(19)日與新竹市議會議長及議員一行人共同考察東京都廳，汲取市政運作經驗，並拜會台北駐日經濟文化代表處李逸洋大使，雙方就台日經貿發展、科技產業合作及城市治理經驗進行深入交流。

高虹安表示，(19)日偕同新竹市議會前往東京都廳參訪，實地了解東京都在城市治理上的運作模式。透過導覽，深入認識東京都廳的建築設計特色、公務體系人力結構，以及東京都議會議事堂運作情形，作為新竹市未來規劃市政大樓與議政大樓的重要參考依據，為城市發展奠定更完善的基礎。

高虹安提到，東京都在日常治理上高度重視資料整合與智慧化管理，善用科技輔助城市運作，在高人口密度與複雜公共事務環境下，仍能維持高效率與高品質的公共服務，相關經驗對於正積極推動智慧城市與城市韌性建設的新竹市，具有高度借鏡價值。

訪團隨後接續拜訪駐日代表處李逸洋大使。高虹安指出，此行重要成果之一為新竹市與宮城縣簽署合作備忘錄(MOU)，不僅象徵雙方合作關係邁入新階段，簽署當日亦吸引多家日本主流媒體包含NHK、日本經濟新聞、河北新聞到場採訪，相關報導登上電視與報紙版面，顯示新竹市正在被世界看見。

高虹安表示，訪團首站拜會筑波市，深入了解日本在科學研究與產學合作的發展模式，筑波市匯聚多所頂尖研究機構與大學，與新竹市擁有科學園區及豐沛研發能量的城市特質高度相似，雙方在科技研發、人才培育及創新應用上具高度合作潛力，此行交流讓市府團隊收穫良多。

高虹安最後分享，透過與宮城縣及筑波市等地方政府交流，觀察到日本在基礎科研領域具備深厚實力，而台灣則在高科技製造與產業化應用方面具有優勢，雙方形成高度互補。且相關的智慧治理經驗引起日方高度關注，並表達未來希望深化合作。

李逸洋表示，高虹安市長此次率團訪日行程安排緊湊且成果豐碩，對於新竹市與宮城縣成功簽署MOU表達高度肯定，認為此舉不僅為雙方未來在科技、產業及人才交流奠定重要基礎，也展現新竹市積極推動城市外交的行動力與國際視野。

李逸洋指出，新竹市作為台灣科技重鎮，更是推動產業創新與經濟發展的重要引擎。他肯定新竹市在智慧城市與數位治理上的實務經驗，認為相關成果值得與日本城市交流借鏡，未來代表處也將持續扮演橋梁角色，協助推動台日城市間更緊密的合作關係。

城銷處長林昱志表示，竹市將持續發揮科技城市優勢，推動智慧治理與產業創新，並透過城市外交積極拓展國際合作網絡，促進台日雙方在科技、產業及城市治理上的交流與互利發展，讓科研成果能進一步落實於產業與市民生活之中。

會談最後，高虹安也致贈新竹在地特色伴手禮，包括米粉與花生醬，與李大使分享家鄉風味，並感謝其長期促進台日關係的努力，期盼未來持續攜手合作，為雙方城市發展開創更多可能。