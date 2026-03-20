一堆人選錯！便當店「滷排骨飯更恐怖」　營養師曝原因：要選炸的

▲多數滷排骨飯，都是先炸才滷。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

多數人直覺認為滷的比較清淡、油脂較少，應該會是相對健康的選項。不過營養博士岳德政坦言，便當店若要二選一，反而可選炸排骨，因為不少滷排骨其實也是先炸過再滷。文章曝光後，一票網友崩潰直呼，「便當店滷排骨真是恐怖」、長知識了」。

基因營養醫學博士岳德政在Threads拋問，如果在便當店看到「滷排骨」跟「炸排骨」，好奇大家會選哪一個口味呢？而他也秒給答案，「要選炸排骨，因為滷排骨也有炸過 ！」

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底下網友紛紛崩潰回應，「所以滷排骨是臥底」、「現在才知道，每回都自以為是的選滷排骨，明天開始要改炸排骨了」、「滷和烤真的是個bug，都是有炸過」、「對...便當店滷排骨真是恐怖， 真正的滷排骨只有自己滷」、「哇～長知識了」、「炸得是油，滷的是油糖混合」。

也有網友提到，「之前在一家便當店排隊看到前面的人點滷排骨，老闆就把一塊炸排骨夾起來，接著插到滷肉鍋裡吸滷汁，再在拿起來放到便當上」、「大部分的滷排骨都是炸過後去滷，麵衣或裹粉吸附滷汁的糖和鈉，相比單純油炸高出更多負擔」。

9種食物「有炸過」藏一堆油 營養師：幾乎看不出來



事實上，營養師吳欣陵曾在粉專發文提醒，有些食物外觀看不出異狀，實則暗藏大量油脂，包括豆皮壽司的豆皮、泡麵／科學麵、滷排骨、甜甜圈、麻花捲、沙其馬、油豆腐、麵筋和油條。

吳欣陵也指出，在門診諮詢中最常被問到的就是排骨便當裡的滷排骨。她說明，許多店家的滷排骨其實是先炸再滷，外觀上幾乎看不出來，加上油炸後的麵衣會緊緊附著在肉上，根本無從去除，不知不覺間就吃進了大量油脂。不過吳欣陵補充，確實有部分店家的滷排骨是純滷製作，建議點餐前可以先向店家確認。