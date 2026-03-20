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俄記者遭以軍空襲　飛彈落身後10公尺爆炸畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自RT）

▲俄羅斯媒體RT的記者與攝影師在黎巴嫩採訪報導期間遇襲。（圖／翻攝自RT）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯RT記者與攝影師近日在黎巴嫩南部進行採訪，期間遭到以色列國防軍（IDF）空襲，飛彈落地點距離記者不到10公尺，場面極其驚險。俄外交部對此表達強烈譴責，指控以軍蓄意攻擊新聞工作者。

飛彈身後爆炸　新聞工作者死裡逃生

RT報導，事發當時，RT記者斯威尼（Steve Sweeney）與攝影師里達（Ali Rida Sbeity）身上都穿著寫著媒體字樣的背心，兩人稱，以色列一架飛機朝他們在卡斯米亞橋（Al-Qasmiya Bridge）附近的拍攝地點發射飛彈，此處距離一處軍事基地不遠。

從里達拍攝到的現場畫面，斯威尼正在鏡頭前拍攝的時候，突然傳來一陣空襲聲響，隨即進行躲避，沒想到飛彈就落在他身後不到10公尺處，當場爆炸。里達控訴，以色列軍方是蓄意針對他們進行攻擊。

記者帶傷控訴　俄外交部譴責

斯威尼隨後接受訪問時透露，他的手臂被飛彈碎石與碎片擊傷，正接受治療，直呼能夠只受這點傷活下來真是幸運，但「這是一次蓄意的、有針對性的攻擊，毫無疑問」。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）發聲譴責以色列19日的攻擊事件，攻擊地點並非具有戰略意義的軍事設施，而是記者正在拍攝的現場，考量到加薩已有200名記者遇害，這起攻擊「不能說是偶然」，目前莫斯科正等待國際組織的回應。

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