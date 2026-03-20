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桃園男毒駕拒檢逃逸！龜山警包抄圍捕　他神智恍惚狼狽遭逮

▲桃園市李姓男子昨天下午駕車行經龜山區新樂街時，因行車不穩被員警示意停車受檢卻拒檢逃逸，警方通報線上支援警力到場攔查。（圖／龜山警分局提供）

▲桃園市李姓男子昨天下午駕車行經龜山區新樂街時，因行車不穩被員警示意停車受檢卻拒檢逃逸，警方通報線上支援警力到場攔查。（圖／龜山警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子昨（19）日下午駕車行經龜山區新樂街時，因行車不穩，員警示意停車受檢卻拒檢逃逸，龜山警方通報線上支援警力到場支援，前後包夾攔獲，員警強制壓制到案，車上查出5顆第二級毒品依托咪酯（喪屍菸彈），經採集唾液快篩，呈現毒品陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例、公共危險（毒駕）等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

龜山警分局指出，大林派出所員警於昨日下午1時50分許，在龜山區新樂街附近，員警發現黑色自小客車行車不穩，擔心發生交通事故，遂上前攔查，未料48歲李姓男子卻拒不配合，且加速企圖逃逸，員警通報線上警力到場支援。

▲龜山龜山警方以強制力壓制李姓男子。（圖／龜山警分局提供）

▲龜山警方以強制力壓制李姓男子。（圖／龜山警分局提供）

線上警力到場支援後，前後包夾攔獲李姓男子，發現其眼神渙散，但李男拒絕下車，被優勢警力以強制力壓制到案，後來在車內發現第二級毒品依托咪酯5顆，毛重25.95公克。李男經採集唾液快篩後，呈現依托咪酯毒品陽性反應，警方偵訊後依違反毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌，移送桃檢偵辦。

龜山警方呼籲，吸食毒品會嚴重影響駕駛判斷及反應能力，危害用路人安全，警方將加強取締類似違法毒駕行為，以維護用路人安全。

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