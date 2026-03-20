日治百年古寺無預警遭拆除！文史界錯愕　台中市府：非文化資產

▲▼興建於日治時代的護國山台中寺，無預警遭拆除。（圖／記者白珈陽攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市中區知名KTV錢櫃附近的一處民宅，去年年中進行環境清理時，發現興建於日治時代、有上百年歷史的「護國山台中寺」遺跡，市府順應民意暫停拆除並進行調查，結果昨（19）天還是夷為平地，市議員黃守達批評市府對待文資的態度草率，文化局表示，該遺構不具備文化資產身分，尊重私有權人決定。

該地原本為鐵皮屋，屋主長年居住加拿大，建物無人管理，附近居民抱怨蚊蟲滋生，屋主委託代理人進行清理，意外讓古蹟重見天日，文史工作者發起保存聲浪。

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文化局去年年中為維護疑似文資產物不受破壞，四周圍設警示，暫停拆除工程半年，先進行調查研究，待後續文資審議決議後，再確認處置方式，結果，居主昨天卻派人拆了。

黃守達表示，去年年底，台中文資審議委員會作成「不指定登錄文資」的決議，但「不指定登錄文資」，並非等於「不值得保留」、「不值得記憶」，市府應積極輔導產權人原地保留，或至少移地保留。

此外，當初文資審議報告說值得保留的卍字與門額處花頭窗型，市府有守下來了嗎？還是任憑怪手破壞殆盡？黃還批評盧秀燕市長對於文資的草率態度，「這就是你任期最後留給台中的遺產嗎？」

文化局表示，經台中市文資審議會審議，並無文化資產身分，現為私人產權，文化局也尊重私有權人權益，文化局強調，文資處已依文資委員建議採取紀錄保存方式，包含進行調查研究及測繪，並將出土的「大野鳳洲和尚之碑」移至大里菸葉廠保存。

▲興建於日治時代的護國山台中寺。（圖／ETtoday資料照）

▲護國山台中寺已遭拆除。（圖／黃守達臉書）