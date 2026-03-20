日本熊本部署飛彈「射程1000km」涵蓋上海！　專家：只是開始

▲日本將於3月底前在熊本部署12式陸基反艦飛彈，其射程將涵蓋上海。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本防衛政策出現重大轉變，陸上自衛隊9日宣布將在3月底前於九州熊本部署「12式陸基反艦飛彈增程改良型」，射程達1000公里，足以覆蓋中國上海在內的沿海區域。這是日本首度具備對中國本土發動攻擊的實質能力，而此次部署也只是開始，未來日本將會持續推進更多強化措施。

根據BBC中文網19日報導，熊本位處九州中部，地理位置正對朝鮮半島、東海與台灣海峽，距離台灣約1200公里。部署於此的12式陸基反艦飛彈，其射程不僅涵蓋整個朝鮮半島與東海海域，更延伸至上海地區，同時能監控中國海軍頻繁穿越的沖繩與宮古島之間的重要航道。

美國哈德遜研究所研究員（Hudson Institute）長尾賢指出，此次部署象徵日本防衛戰略的關鍵性轉折。他表示，長期以來日本飛彈射程多控制在300公里範圍內，但12式陸基反艦飛彈的問世，代表日本已建立起真正的反擊手段。未來這款飛彈射程甚至可能拓展至1500公里，恰好是從熊本到台灣海峽的距離。

長尾賢進一步分析，假如中國對台灣採取封鎖或入侵行動，日本預期美國必然會介入干預；一旦中國攻擊美軍基地或日本領土，日本將運用長程飛彈實施反擊。

他強調，當美國將戰略重心部分轉移至中東或其他地區時，如何有效嚇阻中國成為核心課題。日本首相高市早苗訪美與美國總統川普會晤，美方極可能要求日本在區域安全上扮演更積極角色，承擔更多責任。事實上，川普也在會後表示，對於日本採購大量美國防衛裝備「感到欣慰」。

這項部署配合日美同盟的深化，將對中國、俄羅斯與北韓形成更強大的區域嚇阻力量。

長尾賢警告，熊本的飛彈部署僅是起點，日本後續還會推動更多類似的軍事強化措施，整體情勢將導致中日關係更加緊繃。加上美中之間的對抗態勢持續存在，使得區域局勢變得更加複雜難解。

華府智庫蘭德公司（RAND）的日本專家霍農則認為，日本過去15年來不斷將防衛資源往西南方向移動，熊本的飛彈部署正是延續此一戰略趨勢。他指出，透過更分散化的武器配置，日本防衛系統將更具韌性，對中國的嚇阻效果也更有說服力。相較於南西諸島的狹小島嶼，九州的地理環境提供更充裕的隱蔽空間，在補給維持上也更為便利，使得長期防衛作戰更具可持續性。